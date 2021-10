Nederlands Kamerkoor schiet met eigentijdse ‘Ester’ zijn doel voorbij

Klassiek

Nederlands Kamerkoor

David Lang

★★

Het concept is sympathiek: in Ester, een multidisciplinaire voorstelling over de kracht van vrouwen, gaat het Nederlands Kamerkoor de samenwerking aan met spoken word, acrobatische dans, filmkunst en elektronische muziek. Het resultaat is echter een ratjetoe, waarbij je als luisteraar van het ene naar het andere uiterste wordt geslingerd.

Op zichzelf zijn sommige aspecten van de voorstelling best geslaagd. Vooral spoken word-artiest Lisette Ma Neza, voormalig Belgisch kampioen Poetry Slam, maakt indruk met haar poëtische openingsperformance. Met zangerige stem en een pakkend metrum vertelt ze het verhaal van koningin Ester, die het Joodse volk van de ondergang redde door op te staan en haar stem te verheffen.

Ma Neza laat duidelijk merken dat ze zich persoonlijk met het oudtestamentische personage identificeert, omdat elke emancipatiestrijd – in welke tijd dan ook – in wezen op hetzelfde neerkomt. ‘Ik ben Ester’, zo eindigt de dichteres haar bijdrage. Het is jammer dat je de rest van de avond niets meer van haar hoort.

Heilig minimalisme

Ook aan de zang van het Nederlands Kamerkoor ligt het niet. Onder leiding van de Sloveense gastdirigent Martina Batic zingen de zestien zangers de recente compositie The Writings van de Joods-Amerikaanse componist David Lang, waarvan ieder deel op een Bijbelboek is gebaseerd: Prediker, Ruth, het Hooglied en natuurlijk Ester. De klassieke polyfonie, subtiele dissonanten en meditatieve herhalingen van korte thema’s roepen associaties op met het ‘heilig minimalisme’ van componisten als Arvo Pärt.

Tijdens de muziek worden vertraagde videobeelden vertoond waarin je Bosslady, een jonge Afro-Amerikaanse danseres uit een achterbuurt van Los Angeles, haar pijn en frustratie van zich af ziet dansen. Op zichzelf is de intense video van filmmaker Miriam Kruishoop zeer de moeite waard, maar Bosslady’s uitbundige moves staan veelal haaks op de introspectieve koormuziek en leiden de aandacht daarvan af.

Alleen tijdens Langs verklanking van het boek Ester, getiteld If I am silent, gaan zang en dans wél gelijk op: de weifeling van Ester (zal ik wel of niet mijn mond opentrekken?), die overgaat in vastberadenheid, is hoorbaar in het aanzwellende koor én zichtbaar in de zich geleidelijk ontvouwende dansbewegingen. De Bijbelse heldin, die zowel een stem als een gezicht krijgt, komt even heel dichtbij.

Zeurderige loops

Bijzonder misplaatst is de keuze om Langs serene koormuziek voortdurend af te wisselen met de psychedelische klanken van de Brits-Iraanse draaitafelartiest Shiva Feshareki, alsof je vanuit een klooster plotseling naar een experimentele nachtclub wordt getransporteerd. Soms kun je in Feshareki’s geluidsmuur versneld afgespeelde flarden van koorzang herkennen, piepend, krakend en herhaald in zeurderige loops.

Het Nederlands Kamerkoor heeft duidelijk alles uit de kast gehaald om Ester eigentijds te maken, maar is daarin zijn doel voorbijgeschoten. Een samenwerking met alleen Lisette Ma Neza had meer indruk gemaakt.

Nog te horen in Enschede (20), Rotterdam (22) en Den Haag (24). nederlandskamerkoor.nl