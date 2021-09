Nederlands grootste kunstpakhuis opent zijn deuren. ‘Wat hier staat is van iedereen, dit is ons fysieke geheugen’

Zo ziet een 21ste-eeuwse schatkamer er dus uit. Het gloednieuwe CollectieCentrum ­Nederland oogt als een chic uitgevoerde bedrijfsloods met een glimmende aluminium gevel en een uitnodigend glazen kantoorgebouw ervoor. Hier worden de collecties bewaard van het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ruim een half miljoen objecten zijn het afgelopen jaar naar Amersfoort gebracht uit veertien depots verspreid over het land – 869 keer reden de vrachtwagens op en neer.

Zo’n gebouw wandel je uiteraard niet zomaar binnen – de toegangspoort is indrukwekkend. Achter de hoge hekken steken stootblokken uit het asfalt omhoog die alleen worden neergeklapt voor goed volk. De verdere omheining oogt een stuk vriendelijker, de hekken gaan bijna schuil in een bloemenzee.

Maar schijn bedriegt, zegt locatiemanager Wim Hoeben even later in de lichte ontvangstruimte. Het gehele complex is omgeven door een drassige ‘wadi’, een soort greppel die een hedendaagse slotgracht vormt. “Als ze door het hek rossen, zakken ze alsnog in de modder.” De wadi ligt er niet alleen voor de beveiliging, hij is ook aangelegd om de hoge duurzaamheidsambities van het gebouw waar te maken: het regenwater kan hier langzaam in de bodem zakken.

De meest uiteenlopende schatten zijn in het gebouw te vinden. Uiteraard schilderijen en andere kunstwerken, maar ook meubels en wapens, landbouwgereedschappen, karren en koetsen, hemelbedden, sieraden, serviezen, klokken en de troon van koningin Wilhelmina. Een totale waarde? Hoeben heeft werkelijk geen idee. “Als je alles zou willen verzekeren, moet je alles taxeren. Ga er maar aan staan. De duurste objecten zijn ongetwijfeld de 17de-eeuwse meesters uit het Rijksmuseum.”

Opzwepende muziek van het dansorgel

Wel duidelijk is wat het grootste object is – het laat zich al van verre horen. Door de gangen klinkt plotseling opzwepende muziek. Die is afkomstig van het dansorgel ‘De Blauwe Mortier’, een uit zijn krachten gegroeid draaiorgel uit de collectie van het Openluchtmuseum. “Het stamt uit 1912 en heeft op verschillende plaatsen in dans­hallen en op kermissen gespeeld”, vertelt conservator Inge Schriemer.

In het Openluchtmuseum is er onvoldoende ruimte om het gevaarte van 5,5 bij 7,5 meter permanent neer te zetten, dus werd het gedemonteerd opgeslagen. “Maar het is beter voor het behoud als het regel­matig kan spelen. Hier kan dat wel.” Het orgel is gestemd en speelt uiteraard als demissionair cultuurminister Van Engelshoven vandaag het CollectieCentrum Nederland, kortweg CC NL, officieel opent.

Het initiatief voor het gebouw werd tien jaar geleden genomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de vaderlandse kunstcollectie beheert die niet aan een specifiek museum toebehoort. Musea die eveneens behoefte hadden aan een beter depot sloten zich aan. Eerst het Rijksmuseum, dat de collectie tijdelijk in Lelystad had ondergebracht.

Het Openluchtmuseum voegde zich ­erbij. Het had de meeste opslaglocaties, ­onder andere een oude Duitse bunker in Schaarsbergen – bepaald niet optimaal. Als laatste sloot Paleis Het Loo aan met de vele schatten, koetsen en jachttrofeeën van het Koninklijk Huis. Door de handen ineen te slaan, konden ze zich een depot veroorloven dat ze in hun eentje nooit hadden kunnen betalen.

‘Als je collecties samenbrengt, ga je nieuwe dwarsverbanden zien’

Als locatie viel de keus op Amersfoort: centraal, op aanvaardbare afstand van ‘de moederschepen’, op een knooppunt van snelwegen, naast station Vathorst en, niet onbelangrijk, hoog en droog boven NAP. Twee jaar geleden begon de bouw, naar een ontwerp van bureau cepezed.

“Aanvankelijk was nog het idee om ieder museum een eigen afdeling te geven”, zegt Hoeben. Maar al snel werd besloten dat het veel beter was om op categorie te gaan ­conserveren: zilver bij zilver, textiel bij ­textiel, alle schilderijen bij elkaar. Dat de koninklijke serviezen uit Paleis Het Loo nu naast het boerenbont uit het Openlucht­museum en het Delfts Blauw uit het Rijks in de rekken staan, heeft ook inhoudelijke voordelen. “Als je collecties samenbrengt, ga je dwarsverbanden zien die je eerder niet had opgemerkt. Je ziet nu al dat conser­vatoren verrast zijn door wat ze tegen­komen.”

Maar hoe vind je alles terug in zo’n enorme verzameling? Daarvoor is een systeem met barcodes opgezet. Tot het kleinste eierdopje zijn de voorwerpen van labels voorzien. Ook zijn er codes geplakt op alle kasten met planken en lades, verrijdbare rekken voor schilderijen en rolstellingen waarop zware objecten staan. Op die manier is ­alles terug te vinden. Voor de duidelijkheid hebben de musea wel allemaal een eigen kleur gekregen.

De grote aluminium loods in Amersfoort is opgedeeld in totaal 39 depotzalen, verdeeld over vier verdiepingen, bereikbaar met een lift ter grootte van een vracht­wagen. De ruimtes zijn met brandwerende muren en deuren van elkaar gescheiden. Een sprinklerinstallatie is er niet, zegt Hoeben. Die veroorzaakt erg veel waterschade als ze begint te sproeien.

Het optimale klimaat van een mergelgrot

Om brand te voorkomen, gaat ’s avonds de elektriciteit volledig uit in het depot. “Ook alle elektrische apparatuur moet eruit. Van de heftrucks tot de schroefboormachines, daar is een protocol voor”, zegt ­Hoeben. Daarna sluiten alle schuifdeuren – handmatig, want elektrische bewegende deuren leveren ook maar weer risico op. Zo is de kans op het ontstaan van brand minimaal.

De omstandigheden zijn perfect voor het conserveren van alle objecten. De buitenmuren en het dak zijn zwaar geïsoleerd, de vloer juist niet. De aarde onder het gebouw zorgt voor een constante temperatuur van zo’n 16 graden, zegt Hoeben. “Binnen zijn veel muren gebouwd met blokken van kalkzandsteen. Die nemen makkelijk vocht op en staan het weer af als het te droog wordt. Eigenlijk heerst hier het optimale klimaat van een mergelgrot.”

Er hoeft niet, zoals in alle depots die nu afgestoten zijn, verwarmd of gekoeld te worden. “Het levert een fikse energiebesparing op. We hebben de hoogste score in de Breeam duurzaamheidscertificering”, zegt Hoeben trots. Voor elektriciteit zorgen ruim 2100 zonnepanelen, de wc’s worden gespoeld met regenwater.

Zelfs de bestrijding van ongedierte kan milieuvriendelijk. Uiteraard moeten houtwormen en zilvervisjes streng bestreden worden in een depot, maar gif is hier bijna nooit nodig. Direct naast de twee grote ­deuren waar vrachtwagens geladen kunnen worden, is een quarantaineruimte voor ­verdachte objecten. Er is een vriescel en er zijn twee zuurstofloze cellen gebouwd. ­Afhankelijk van het kunstvoorwerp wordt bepaald of het ongedierte wordt bevroren of verstikt.

“Dit is typisch zo’n voorziening die een museum alleen nooit kan betalen”, zegt Hoeben. Door een klein raampje in de deur van een zuurstofloze cel is een gietijzeren draaibank te zien die van zilvervisjes ontdaan moet worden. Ook andere musea ­mogen van deze faciliteiten gebruikmaken. “Al willen we natuurlijk geen bestrijdingsdienst worden”, zegt Hoeben lachend.

Het kloppend hart van het CC NL wordt gevormd door de twee ruime restauratieateliers, tussen de kantoren en het depot in. Hier worden de collecties in topconditie gehouden. Restaurator Zeph Benders is in zijn nopjes. “Er is heel mooi licht hier, de ramen zitten op het noorden. En de ateliers zijn veel ruimer dan we gewend zijn. Hier kun je een groot tapijt helemaal uitrollen of een historisch interieur volledig neerzetten.”

Nu staat er een fors schilderij opgesteld, een historisch stadsgezicht van Amersfoort dat een opknapbeurt nodig heeft. Een bewijs dat ook andere musea profiteren van het depot: het komt uit de collectie van ­Flehite in Amersfoort en wordt hier op ­verzoek gerestaureerd.

Het Collectiecentrum in cijfers Het Collectiecentrum Nederland is een gebouw van superlatieven. Een paar opvallende cijfers: Bouwkosten: 44 miljoen

Aantal objecten: circa 500.000

Afmetingen gebouw: 166x80x24 meter (lxbxh)

Verhuizing van collecties duurde een jaar

Bouw: van 2018 tot en met 2020

Het grootste object: dansorgel De Blauwe Mortier 5,40 meter hoog, 7, 60 meter breed

Zwaarste object: stoommachine Tarzan, 7200 kilo.

Strekkende meter plank: 19.110

Gaaswand om schilderijen op te hangen: 24.250 m2

Verrijdbare bodems om objecten op te zetten: 960 m2

Aantal lades: 3655

Er is zoveel te zien dat het eigenlijk jammer is dat dit gebouw niet vrij toegankelijk is voor publiek – zover gaat tot nu toe alleen Museum Boijmans in Rotterdam met zijn nieuwe depot. Maar het is nadrukkelijk wel de bedoeling dat al het moois door veel mensen gezien gaat worden, zegt Hoeben. “Dat het hier allemaal maar ligt te liggen is een hardnekkig gerucht dat we willen bestrijden. Het is belangrijk dat de collecties zo veel mogelijk bewegen. Er gaat nu al ­iedere dag wel een bruikleen de deur uit, vanaf 1 oktober gaan we echt van start en worden dat er veel meer.” Ook zal het een komen en gaan worden van conservatoren, van de aangesloten musea, maar ook van col­lega’s op zoek naar bruiklenen.

Vioolbouwers en vogelliefhebbers

“In toenemende mate ontvangen we ook amateurs met een specifieke interesse. Bijvoorbeeld mensen die muziekinstrumenten maken. Ik heb hier al heel wat vioolbouwers gehad die ­historische voorbeelden willen bestuderen. Of vogelliefhebbers die historische rassen op 17de-eeuwse schilderijen komen onderzoeken.

“Groepen studenten zijn van harte welkom. Speciaal voor hen zijn sommige depots wat minder als een pakhuis en wat meer als een ­museumzaal ingericht. Zo kun je langs een ­verzameling van tientallen kasten lopen die in chronologische volgorde op de stellingen staan: van robuuste 15de-eeuwse exemplaren tot sierlijke 19de-eeuwse meubels. Dat gaat in meer depots gebeuren. “Tot nu toe was onze prioriteit alles heelhuids overbrengen en terugvindbaar neerzetten. Nu kunnen we gaan herschikken.”

Hoeben wil van de schatkamer geen kluis maken. “We willen geïnteresseerden aanmoedigen hier te komen. De enige beperking is of het gebouw en ons team het aankunnen, we zijn met een staf van dertig mensen. Maar het is allemaal Rijkscollectie, dus van iedereen. Het is ons fysieke geheugen.”

