Nederlands Dans Theater opent met hotste dansmakers het nieuwe huis Amare

DANS

Skin of the Mind

Nederlands Dans Theater 1

★★★

Het is even wennen, zullen we maar zeggen. Op de plek waar ooit het Lucent Danstheater stond, het enige theater dat specifiek voor dans was gebouwd, staat nu het immense onderwijs- en cultuurcomplex Amare aan het Haagse Spui te pralen. Jammer is dat aan de façade (nog) niets erop duidt dat je hier naar voorstellingen van het Nederlands Dans Theater (NDT) kunt kijken. Sterker: dat het internationaal vermaarde dansgezelschap hier vanaf dit seizoen speelt én woont én werkt.

Gelukkig staat de congrescentrumachtige foyer in schril contrast met de nieuwe danstheaterzaal, waarbij is gestreefd naar intimiteit ondanks het grote aantal stoelen. Hier hangt nog de sfeer van het oude Lucent, waar NDT kon uitgroeien tot dé hedendaagse dansgroep van keigoede dansers en toonaangevende choreografen.

Tijden veranderen en zo moet het ook. De verhuizing naar Amare loopt synchroon met het eerste geprogrammeerde seizoen van een nieuwe NDT-leiding. Artistiek directeur Emily Molnar windt er met het openingsprogramma Skin of the mind geen doekjes om wat ze met het gezelschap wil. Ze knalt er gewoon een stelletje choreografen in die het nog verse okergele Amare-pluche lekker tegen de weefrichting instrijkt.

Het Israëlische choreografenduo Sharon Eyal en Gai Behar kenden ze al bij NDT, nu wordt de band met een van de hipste en hotste dansmakers van dit moment verstevigd. Het groepswerk Bedroom Folk is een reprise uit 2015, maar de zeggingskracht is er met pandemie en klimaatdreiging sterker op geworden. Niets minder dan de condition humaine wordt verbeeld door middel van stiefelende volksdansstapjes, uitmondend in een hypnotiserend exposé van grootse bewegingsexpressie. Een beetje akelig is de strekking wel: op kille electrobeats jakkeren de dansers voort naar een duister einde.

‘Tell Your Mom You Love Your Skin’, een hybride werk van dans, tekst, muziek en theater. Beeld Rahi Rezvani

Nog een dansmaker die helemaal van nu is, is de Noor Alan Lucien Øyen. De choreograaf kroop dicht op de huid van de NDT-dansers voor Tell Your Mom You Love Your Skin, wat resulteerde in een hybride werk van dans, tekst, muziek en theater. Duidelijk is dat generatie Z hier aan het woord is: wat betekent identiteit in een tijd waarin alles Instagram-fähig moet zijn en in ‘de cloud’ rondzwerft?

Geen makkelijke kost. Øyen leidt ons via gesproken gedachtenexperimenten van ‘wormhole’ naar ‘wormhole’ in een denkbeeldig bewustzijn, bevolkt door personages die op een of andere manier hun weg zoeken in de verwarring van het moderne leven. Knap is hoe volkomen vanzelfsprekend de choreograaf disciplines mixt en persoonlijke verhalen en (pop)culturele referenties aan beweging koppelt. Het dansstuk is echter zó volgeladen dat het gaandeweg veel van zijn urgentie verliest. Als toeschouwer raak je het spoor bijster tussen al die dolende zielen.