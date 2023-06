Nederlands bekendste tatoeëerder zet een Rembrandt op je rug

Lilian Ramcharan is de gelukkige. De Rembrandthuismedewerker laat deze maandagochtend, voor ze aan het werk gaat, als eerste een Rembrandttattoo zetten door de meester zelf, de 71-jarige Henk Schiffmacher. Op haar rug. Ze geeft geen krimp; haar armen zitten al vol, ze is het gewend. Een cadeautje van het museum, waar ze al meer dan twaalf jaar werkt, inmiddels als manager beveiliging.

Ze koos voor Olifant Hansken, een tekening van Rembrandt uit 1637. Als Schiffmacher de laatste hand heeft gelegd, vertelt ze dat de olifant een van haar favoriete dieren is. “Mijn opa en oma hadden vroeger altijd zo’n rijtje olifanten staan in de vensterbank, daar keek ik altijd naar. En Hansken is echt van ons museum, een replica van zijn schedel was hier een paar jaar geleden ook te zien op een expositie.” Hansken was de olifant die Rembrandt op de kermis, op wat nu het Rembrandtplein is, heeft zien optreden.

Directeur Milou Halbesma ziet de tattoohappening met de toegestroomde pers op de derde etage van haar Rembrandthuis met genoegen aan. Dit is wat ze wil, een beetje reuring in de tent. “Dit is onze nieuwe open studio, hier willen we altijd kunstenaars aan het werk hebben, in de geest van Rembrandt. Net als hij met zijn assistenten en leerlingen werkte, is Schiffmacher hier deze week bezig met zijn drie assistenten.” Dit najaar gaan er twee jonge beeldend kunstenaars aan werk. “Zo hopen we ander soort publiek te trekken. Mensen die nu denken: een museum is niets voor mij. Trouwens, Schiffmacher en zijn team doen bescheiden, maar het zijn inmiddels wereldsterren. Rembrandt kreeg wereldfaam vanuit Amsterdam, en zij ook.”

‘Schetsen zijn we niet gewend’

Vaste compagnon van Schiffmacher is Tycho Veldhoen (44), de jongste zoon van de vijf jaar geleden overleden kunstenaar Aat Veldhoen. Hij staat tegen de muur te wachten op zijn eerste klant. Zijn vader was dol op het Rembrandthuis, schonk zijn hele etsencollectie aan het museum. “Hij leerde mij schilderen, etsen en tekenen en nam ons altijd mee naar musea, en vertelde dan wat hij goed of slecht vond. Zijn vader deed dat weer bij hem. En nu doe ik hetzelfde bij mijn kinderen. Paplepel-kwestie. Mijn band met Rembrandt komt door hem.”

Henk Schiffmacher zet 'Olifant Hansken'. Beeld Patrick Post

Makkelijk is het niet, een ets van Rembrandt op een huid aanbrengen, vertelt Veldhoen en dat bevestigt Schiffmacher: “Lastig vooral is de lijnvoering. Zijn afbeeldingen zijn vaak schetsen, dat zijn we niet gewend, wij werken altijd met een sterke lijn. Als je huid veroudert blijven tattoos met een sterke lijn het mooist.” Lacht: “We hopen op veel Japanse klanten, die hebben een goede huid voor tattoos, dat heeft met de pigmentering te maken.” O ja, nog een tip van de meester voor alle tattoodragers: smeer altijd factor 50 op ‘het ding’, dan gaat-ie langer mee.

Schiffmacher, die als katholieke slagerszoon in Harderwijk zelf opgroeide met de gravures in de Gustave Doré-bijbel, vindt het heerlijk om uit te leggen hoe hij werkt: “Je moet dezelfde flow te pakken zien te krijgen als Rembrandt had. Ik begin met de schaduw-, en dan de lichte kant.” En, waarschuwt hij zijn klanten: “Als je je Rembrandt op een plek op je lichaam zet waar het lichaam verzakt, verzakt Rembrandt met je mee.”

Tattootijdslot

Negentig mensen gaven zich van tevoren al op voor een tattootijdslot, ook uit het buitenland. En deze week kunnen liefhebbers zich nog spontaan melden voor een tattoo van tussen de 100 en 250 euro. Schiffmacher: “In het huis waar de grote en de kleine kunst samenkomt.”

Lees ook:

Verbouwd Rembrandthuis duikt diep in het privéleven van de schilder

Het Rembrandthuis is verbouwd, 30 procent gegroeid en gaat zaterdag weer open. De nadruk ligt sterk op het privéleven van Rembrandt en zijn familie. Zoon Titus is zelfs weer even thuis.