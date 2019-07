Nederlander wint miljoen euro met podiumplek op WK Fortnite

Het onderdeel duo’s, waarbij twee gamers samen moeten proberen de andere 49 duo’s te verslaan, duurde twee dagen. Onder de in totaal honderd gamers waren vier Nederlanders, maar naast Jong wist niemand de finaleronde te bereiken.

De 17-jarige Dmitri van de Vrie, vooraf getipt als de grootste Nederlandse kanshebber, eindigde in de top tien. Hij verdiende overigens ook nog twee ton met die prestatie. De winnaars, de Noor Emil ‘Nyhrox’ Bergquist Pedersen en Thomas ‘Aqua’ Arnould uit Oostenrijk, namen elk drie miljoen mee naar huis. Alle deelnemers kregen 50 duizend dollar door zich überhaupt te plaatsen voor het kampioenschap. Het totale prijzengeld bedroeg 30 miljoen dollar.

‘Supervet’

“Dit is supervet”, zei ‘Rojo’ Dave tegen de NOS. Zenuwachtig was hij naar eigen zeggen niet. “We hebben er heel hard voor getraind, dus ik had de top-10 wel verwacht. Maar plek 2 is wel een verrassing.”

Wat hij gaat doen met de miljoenenprijs weet de 21-jarige winnaar nog niet. “Ik denk ergens in investeren. Want een huis heb ik eigenlijk niet nodig. Ik zit nog steeds prima bij mijn moeder op mijn kamer.”

Fortnite domineert al meer dan anderhalf jaar het gamelandschap en wordt wereldwijd door zo’n 250 miljoen mensen gespeeld. De Fortnite World Cup is dan ook het grootste gametoernooi uit de geschiedenis. Het evenement vindt plaats in het Arthur Ashe stadion in New York met meer dan 20 duizend zitplaatsen. Online keken er nog eens miljoenen mensen live mee.

Lees ook:

Het WK Fortnite is de Champions League onder de computergames

Er staat aardig wat op het spel bij het WK Fortnite: met 30 miljoen dollar kent dit WK de best gevulde prijzenpot in de esports ooit.

Kijken naar spelende gamers is ongekend populair

Kijken naar iemand die gamet, hoe leuk is dat? Héél leuk, vinden duizenden kinderen én volwassenen: de gamevlog is na muziek de populairste categorie op YouTube. Dit weekend komen de sterspelers naar Utrecht om hun fans te ontmoeten op de Dutch YouTube Gathering.

Niet bekend met de dansjes van Fortnite? Dan heb je het afgelopen jaar iets gemist

Videogame Fortnite is de grote hit van 2018. Het blijkt een sociaal fenomeen, kinderen spelen het met anderen. En ja, er horen dansjes bij.