Nederland ziet Oscarglorie vervliegen, Billie Eilish dubbel in de race

De Nederlandse speelfilm over een vredesmissie in het Midden-Oosten, waarin drie jonge soldaten na pech op zichzelf zijn aangewezen, was niet opgewassen tegen de buitenlandse concurrentie.

Een aantal films dat eerder dit jaar succes boekte op het Filmfestival van Cannes haalde de vijftien films tellende shortlist voor de beste internationale film wel: Drive My Car uit Japan, Compartment No. 6 uit Finland, Great Freedom uit Oostenrijk en The Worst Person in the World uit Noorwegen. Ook de Italiaanse coming of age-film The Hand of God van Paolo Sorrentino maakt nog kans op een Oscar, evenals het Belgische Playground (originele titel: Un Monde) van debutante Laura Wandel.

Frankrijk, dat zijn Gouden Palm-winnaar Titane instuurde, greep echter mis. Je kunt je voorstellen dat de bizarre, visueel uitbundige en bij wijlen shockerende body horror voor de Oscarcommissie net een brug te ver was.

Muzikale shortlist

Op de shortlist voor de beste documentaire vallen de muziekfilms op: Summer of Soul van Questlove, The Velvet Underground van Todd Haynes en Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, het intieme en hartveroverende inkijkje in het leven van de jonge superster, die overigens ook is genomineerd voor de titelsong van de James Bond-film No Time To Die.

De Deense animatiedocumentaire Flee, waarin een Afghaanse vluchteling als animatiefiguurtje zijn verhaal vertelt, prijkt ook op twee shortlists, die voor de beste documentaire en internationale film.

De Oscarnominaties (voor beste film, actrice, acteur, etcetera) worden op 8 februari bekend gemaakt; de 94ste Oscaruitreiking vindt plaats op 27 maart.