Nederland verzet zich tegen ‘internettol’ voor streamingdiensten

Volgens het kabinet worden extra kosten vermoedelijk doorberekend aan de consument terwijl de heffing alleen telecombedrijven iets oplevert.

Grote telecombedrijven lobbyen in Europa al langer voor een heffing voor populaire diensten die veel internet gebruiken. Met dat geld zeggen ze te kunnen investeren in digitale infrastructuur die door de diensten veelvuldig worden gebruikt. Tegenstanders van deze heffing zijn onder meer de bedrijven die de belasting zouden moeten betalen, zoals Netflix, Amazon, Apple en Microsoft.

Heffing leidt niet tot investeringen

De Nederlandse regering sluit zich dus bij die tegenstanders aan. Economische Zaken liet onderzoek doen naar deze vorm van tol en daaruit blijkt dat de heffing niet direct leidt tot extra investeringen in de aanleg of kwaliteit van de digitale infrastructuur. Het rapport is naar Brussel gestuurd.

Telecomaanbieders, zoals KPN en Ziggo in Nederland, ontvangen van klanten al abonnementsgeld. Met het invoeren van een extra tolheffing zouden de bedrijven dubbel betaald krijgen, en dat stuit minister Micky Adriaansens (economische zaken) tegen de borst. Ook is het volgens Economische Zaken zeer waarschijnlijk dat bedrijven als Spotify, Netflix en YouTube de extra kosten weer doorberekenen aan de klant, en dat vindt het kabinet onwenselijk.

Volgens het kabinet staat de voorgestelde tolheffing daarnaast ‘op gespannen voet’ met de zogeheten netneutraliteit. In 2015 werd in Europa afgesproken dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen soorten internetverkeer. Specifieke diensten mag daarom geen ander tarief worden opgelegd.

