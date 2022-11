Nederland stuurt nieuw zangduo naar Eurovisiesongfestival in Liverpool

Een gloednieuw tweetal gaat in Liverpool de Nederlandse eer verdedigen op het Eurovisiesongfestival. Ze heten Mia Nicolai en Dion Cooper en hun gelegenheidsduo is gesmeed door niemand minder dan Duncan Laurence. Die vond dat ze elkaar móesten ontmoeten, “omdat ze elkaar te gek zouden vinden”.

Net als in 2019 neemt AvroTros, die verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending, een risico met onbekend talent. Dat kan goed uitpakken, zo bewees Laurence, die toen won met zijn gevoelige nummer Arcade. Het werd de eerste Nederlandse zege in 44 jaar.

Met welk nummer Nicolai en Cooper straks op het podium staan, is nog niet bekend. Het is ook nog niet af, vertelden de artiesten op NPO Radio 2. AvroTros wil alleen kwijt dat het “een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song is die in het Songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen.”

Twee jaar bezig

Sluit het aan bij een Duncan Laurence-song? Dat is goed mogelijk, al was het maar omdat Laurence meeschrijft, samen met zijn verloofde Jordan Garfield. Ook de solomuziek van Nicolai en Cooper lijkt dichtbij Laurence te staan. Het zijn singer-songwriterliedjes met dromerige coupletten en euforische refreinen, begeleid door akoestische gitaren, zacht ingedrukte toetsen en drumcomputers.

De 26-jarige Mia Nicolai, geboren in Amsterdam, bracht haar eerste liedje in 2020 uit. In deze debuutsingle, Set Me Free, roept ze luisteraars op hun dromen achterna te gaan. “Het enige wat je moet doen, is actie ondernemen, een stap vooruit zetten, blijven doorgaan en nooit terugkijken”, zegt ze bij het nummer.

Zelf reist Nicolai ook letterlijk haar dromen achterna. Ze verhuisde jarenlang tussen wereldsteden, van Mexico-Stad tot Melbourne, telkens op zoek naar kansen om het te maken als internationale artiest. Hoewel ze nu is neergestreken in Los Angeles, moet ze zich gaan concentreren op het veroveren van het Europese podium.

Gevoelige songs

Daar zal Dion Cooper in Nederland ook met plezier naar uitkijken. “Bring the joy”, breng het plezier, is het levensmotto van het 28-jarige zangtalent. Hij kreeg de muziek met de paplepel, zijn vader was drummer in een lokale funkband en voedde Dion op met Toto, The Beatles en Jimi Hendrix.

Cooper omschrijft zichzelf als ‘Bryan Adams meets Harry Styles’, of een mix van classic rock en singer-songwritermuziek. Zijn single Blue Jeans, gezongen met hoge kopstem, gaat over het omgaan met een relatiebreuk en het weerzien met een ex-geliefde. Duncan Laurence viel al eerder voor zijn gevoelige songs en vroeg Cooper om in het voorprogramma van zijn Europese clubtour te staan.

Het Eurovisiesongfestival wordt in 2023 voor de 67ste keer gehouden in Liverpool, omdat winnaar Oekraïne het vanwege de oorlog niet kan organiseren. De finale van het festival is op zaterdag 13 mei. Daarvoor zullen Nicolai en Cooper zich eerst moeten kwalificeren in één van de halve finales op 9 of 11 mei.

