Nederland is dit jaar de underdog op het Songfestival, en Jeangu heeft één kans om het tij te keren

Zangeres Destiny uit Malta mag de champagne alvast koud gaan zetten, maar Jeangu Macrooy lijkt helaas in de onderste regionen te gaan eindigen op het Songfestival. De bookmakers zetten zijn nummer Birth of a New Age op plaats 30 (er doen 39 landen mee). En helaas hebben de wedkantoren het heel erg vaak bij het rechte eind.

Twee jaar geleden domineerde Duncan Laurence van meet af aan de lijstjes van de wedkantoren. Toen de puntentelling klaar was in Tel Aviv, Laurence de bokaal in ontvangst had genomen en de glitters waren neergedaald, bleken ze de complete top 5 goed voorspeld te hebben. Oké: Zwitserland en Italië wisselden stuivertje tussen plek twee en vier, maar het was weer frappant. Hoe doen die wedkantoren dat?

What are the odds?

De afgelopen dertien jaar voorspelden de bookmakers de winnaar van het Songfestival maar liefst acht keer correct. Dat zocht songfestivalwebsite Escxtra uit. De keren dat ze ernaast zaten, stond het winnende nummer in elk geval hoog in hun lijsten. Escxtra keek naar de voorspellingen die een maand voor aanvang van het festival werden gedaan. Alle deelnemende artiesten en hun liedjes zijn op dat moment bekend.

De wedkantoren maken eerst zelf hun inschatting. Dat worden ‘odds’ genoemd – de waarschijnlijkheid dat iets gaat gebeuren. Uiteraard kunnen gokkers veel geld verdienen als ze inzetten op iets wat heel onwaarschijnlijk is: het slechtste liedje in dit geval. Als dat tóch wint, keert de bookmaker veel geld uit. Een risicovolle gok wordt beloond. Aan het voorspelde winnende liedje valt maar weinig te verdienen.

Soort bevolkingsonderzoek

Als er eenmaal flink wordt ingezet, komen de bookmakers er vanzelf achter hoe de gokkers de kansen van de liedjes inschatten. Wordt er veel gegokt op een nummer dat ze laag op de lijst hebben staan, dan maakt dat waarschijnlijk toch een goede kans. Het nummer krijgt dan een hogere notering. Bovendien worden de lijsten van verschillende wedkantoren ook nog eens met elkaar vergeleken.

Zo zijn die lijsten van bookmakers eigenlijk een groot bevolkingsonderzoek, of een selffulfilling prophecy. De kennis van de massa zorgt dat de odds goed worden ingeschat. “Mensen die gokken, worden niet gedreven door nationalisme, eigen smaak of andere emoties”, stelt website Escxtra. Daarom zitten ze meestal goed wat betreft hun voorspellingen van wat vakjury’s en televoters in al die verschillende landen gemiddeld het mooiste liedje vinden.

Magie op het podium

Toch is er nog hoop voor Jeangu, twee weken voor het Songfestival begint. De podiumpresentatie blijkt een belangrijke factor te zijn in het succes. Een bewijs daarvoor is het jaar 2014, de enige keer in de afgelopen dertien jaar dat de bookmakers er helemaal naast zaten. Twee nummers, die niet eens in de top 15 stonden, begonnen aan een gestage opmars nadat de artiesten op het podium in Kopenhagen hadden gerepeteerd. Ilse de Lange en Waylon die als The Common Linnets voor Nederland uitkwamen, en Conchita Wurst, die voor Oostenrijk aantrad.

Met alleen hun liedjes hadden ze niet veel indruk op de bookmakers en de gokkers gemaakt. Maar toen muziek en optreden samenkwamen, ontstond er magie op het podium. Conchita Wurst, de zanger die een baard en een galajurk combineerde en spatzuiver zijn dramatische ballade ten gehore bracht, fascineerde veel kijkers. En de schalkse blikken die Ilse de Lange en Waylon wisselden met elkaar en de camera, gecombineerd met sfeervolle graphics op het podium, sloegen ook aan.

Oostenrijk werd eerste, Nederland eindigde als tweede. Dus als Jeangu Macrooy een indrukwekkend optreden weet neer te zetten in Ahoy, kunnen zijn kansen nog keren.

Lees ook:

Hoe organiseer je een coronaproof Songfestival?

Uitvoerend producent Sietse Bakker gaat voor een Songfestival met nul coronabesmettingen. Om te zorgen dat de 1500 mensen die in Ahoy werken veilig zijn, worden er strikte regels gehandhaafd.

Voor Rotterdam is het Songfestival meer dan het evenement: ‘We willen rendement voor de toekomst genereren’

Met nog dik dertig dagen te gaan kleurt Rotterdam steeds nadrukkelijker in de kleuren van Eurovisie. De stad zelf moet er nog jaren iets aan hebben, vindt de organisatie.



Duncan Laurence’s Arcade scoort nu ook in de VS (met dank aan TikTok)

Arcade van Duncan Laurence is het meest gestreamde Songfestivalliedje ooit, en nu heeft hij ook een hit in de VS te pakken. Met een beetje hulp van Harry Potter.