Nachtclubs willen weer open: ‘Mensen hebben het uitgaansleven nodig’

Medewerkers van poppodium Annabel

Phuong Anh Ho (33), manager sinds de opening in 2015: “Alle gesprekken die we nu hebben met leveranciers en partners zijn vaag. ‘Laten we contact houden, als het mag, gaan we weer samenwerken’, zeggen we tegen elkaar, maar er is totaal geen perspectief.

Mart Sanders (29), programmeur sinds de opening in 2015: “Ik wil een stip aan de horizon, ik heb sommige evenementen al vier keer moeten verplaatsen.”

Connie Verschoor (63), ‘Nachtmoeder van Rotterdam’ en ruim dertig jaar als zzp’er toiletjuffrouw: “Ik moest in augustus in Scheveningen werken en daar kon je over de hoofden lopen. Als dat kan, dan kan club Annabel ook wel open.”

Frederik Teixeira (27), ‘DJ Ferré’, vaste dj van Annabel: “De sfeer is gewoon net wat anders. Mensen genieten, maar dansen nog niet en ik merk dat ze daar behoefte aan hebben.”

Satish Oemraw (32), Brandmanager bij Unilever en vaste Annabelganger: “Het is heel makkelijk om te zeggen: ‘We sluiten gewoon’, maar er is veel behoefte om dingen te doen. Zeker nu het zomerseizoen ophoudt, moeten we nadenken hoe we binnen dingen kunnen organiseren.”