Naast al die warmte in docu blíjft Louis van Gaal de Godfather van het Nederlandse voetbal

“Wát een bál!”, roept Louis van Gaal golfend aan de kust van Portugal. “Het is ook allemaal tóp wat ik doe!” Documentairemaker Geertjan Lassche (Frontberichten; Journalist van het Jaar 2020) blijft in zijn documentaire Louis (Max) net iets langer dan nodig filmen bij de vrolijk zichzelf prijzende man, en dat werkt ontwapenend. Je ziet: hij stort zich óveral vol overgave in.

Bij het WK in Qatar straks zien we hem als bondscoach vast weer opspringen en de pers korzelig te woord staan. Logisch dat omroep Max dit tweeluik net nu uitzendt. (In april kwam de film uit en Trouw was al lovend). Want we gaan het wéér denken: is deze ex-profvoetballer, voetbaltrainer en bondscoach (2002; 2014) echt zo hard, bot, meedogenloos, grillig en opvliegend als zijn imago volgens Lassche is?

In Nieuwsuur beschreef die hem in april als ‘een intense man. Een bont Perzisch tapijt’. “Hij is zowel Julius Caesar als een van de achttien miljoen Nederlanders die sokken krijgen met Sinterklaas.” Kortom: “Er is nog een hele wereld buiten dat beeld om.”

Zijn brutale zestienjarige zelf

Een mooie vondst is dat Lassche uit elke periode in Van Gaals leven een familielid, oud-speler of -bestuurder invliegt, met wie Van Gaal die tijd bespreekt. Dat is minder reportage-achtig dan als ‘vlieg aan de muur’ iemand volgen, zoals de filmmaker ook graag doet (Brommers Kiek’n; Jongens van de Bouw), maar op een andere manier weer heel echt. Geen voice-overs maar spontaan commentaar op vroeger, en in de ontmoeting toont zich ook nog iets van de verhoudingen nu. Dat hij altijd de bovenliggende partij blijft namelijk.

Louis van Gaal bij zijn prijzenkast in de documentaire Louis.

Met broer Gerard bespreekt hij in het ouderlijk huis de dood van hun vader. Louis was de jongste van negen (groep 8 basisschool), maar moest als troost maanden bij zijn moeder in bed slapen op de plek van vader. Daar kan het idee geboren zijn dat hij een vanzelfsprekend recht heeft om de positie van alfaman te claimen – het was mooi geweest als Lassche hem zoiets had gevraagd.

Een klasgenoot van de gymleraaropleiding komt samen met hem filmpjes kijken van zijn brutale zestienjarige zelf tussen de twintigers. Zijn grote zelfbewustzijn is daar nog grappig, maar gaat in zijn carrière als trainer nog wel schuren. Ajax, FC Barcelona, AZ (Alkmaar), Bayern München: hij behaalde er kampioenschappen dankzij zijn systeem en discipline maar liep ook meermaals stuk op zijn als bot ervaren directheid.

Een gezellige pensionado

Zijn ‘bewuste keuze voor eerlijkheid’ en zijn te kleine oor voor de inbreng van anderen, hebben het hem vaak moeilijk gemaakt, zo blijkt. Een bijna cabareteske scène met hem aan het stuur en de gebroeders De Boer brommend op de achterbank, pratend over het voor Nederlands mislukte WK in 2002, zegt alles. Ze hadden als ervaren dertigers toen wel meer vertrouwen en autonomie gewild, vinden ze, maar hun visie komt niet binnen.

Ergens ook prima, dat scherpe. Hij blijkt een lieve vader voor dochters Renate en Brenda, ook rond de dood van zijn vrouw en hun moeder Fernanda in 1994. In filmdeel twee volgende week donderdag blijkt hij een gezellige pensionado met tweede vrouw Truus, en open over zijn prostaatkanker. Naast al die warmte en kwetsbaarheid blíjft hij de Godfather van het huidige Nederlandse voetbal. En door deze film juist voor het WK te zien, wens je hem het beste toe.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.