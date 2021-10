Naar Paramaribo: over eenzaamheid en die ene jongen die zijn hart raakte

Theater

De Gemeenschap

Naar Paramaribo

****

In zijn hoofd heeft hij zijn koffers al gepakt, zegt Floyd Koster, terwijl hij smachtend in de verte staart. Hij wil naar Paramaribo, dat verre exotische oord, waar vast iedereen op hem zit te wachten. De andere acteurs willen ook, maar Kevin Klein en Dwayne Toemere – ze spreken elkaar met hun eigen namen aan – komen er vandaan, wat hun blik genuanceerder maakt. Zij weten hoe verstikkend een kleinere gemeenschap kan zijn, vooral als je anders bent.

Naar Paramaribo is een voorstelling van De Gemeenschap, het gezelschap van regisseur Roy Peters. De hoofdrolspeler is in feite de knappe tekst van Rob de Graaf, die vriendschap, verlangen en onbegrip aan elkaar borduurt. In losse monologen, in korte dialogen, soms is er even muziek met een dansje.

Peters geeft de tekst alle ruimte. Wie met ogen dicht zou luisteren, zou ook al een heel eind komen. Al hoor je dan nog beter dat de acteurs zich af en toe verslikken in de woorden. Dan klinkt hun verhaal erg gedragen, wat de vaart uit de voorstelling haalt. Hopelijk trekt dat in de loop van de tournee nog bij, want de verschillende perspectieven zijn de moeite van het beluisteren waard.

Neem Floyd, die witte die vindt dat hij ‘zwarte wortels’ heeft. Floyd is een vleesgeworden goede bedoeling en toont ook meteen hoe lomp je dan alsnog kunt zijn. Kevin vertelt over zijn tijd in Suriname en hoe het was om uit de pas te lopen. Over eenzaamheid en die ene jongen die zijn hart raakte – en toen voor altijd verdween. Hij heeft een groot lijf, maar kan mooi klein spelen.

‘Iedereen is fluïde’

Dwayne zegt het minst, hij transformeert. Aan een kaptafel achter op het verder lege toneel, verandert hij in een blonde vrouw in een bloemetjesjurk met voile, en dan in een brunette op zulke hoge hakken dat ze wankelt en valt.

Waarom doe je dat nou, vraagt Floyd zorgelijk. ‘Wat probeer je te bewijzen? Jij hoort er helemaal bij, echt wel. Gewoon, zoals je bent.’

‘Eén zelf, daar geloof ik niet in,’ antwoordt Dwayne ietwat raadselachtig. ‘Iedereen is fluïde.’

Floyd snapt er duidelijk geen bal van, en begint welgemoed aan een nieuwe monoloog. Dat is fijn van deze voorstelling: verschillende visies mogen naast elkaar bestaan. In de echte wereld mag er dan weinig ruimte voor andersdenkenden zijn, hier is die ruimte er wel.

Gevolg van alle verhalen is in ieder geval dat het drietal aan het einde aarzelt of ze nog wel moeten gaan. Dan echoot Naar Paramaribo opeens dat beroemde toneelstuk Drie zusters van Tsjechov, waarin de zussen zo vreselijk verlangen naar Moskou – en ook niet gaan.

Nog te zien t/m 9 juli 2022. www.gemeenschap.nu

Lees ook:

Trojan Wars sleept jong en oud mee in een eigentijds verhaal over politieke machtsspelletjes

Het Nationale Theater laat met Trojan Wars een absolute topprestatie zien