Na vijf jaar keert plots een vermist vliegtuig terug. Daarna begint de soapachtige hysterie

Het is een doodgewone vlucht uit Jamaica met voornamelijk Amerikaanse vakantiegangers die terugkeren naar New York op 7 april 2013. Het stormt en onweert hevig onderweg, vreemd want die zware weersverandering stond niet op de radar, meldt de piloot. Maar de kist blijft onder controle ondanks de turbulentie, er lijkt verder niets aan de hand. Tot de landing, want onverwacht wordt het toestel naar een aparte landingsplek verwezen. Verwarring onder de inzittenden. Dan blijkt wat er aan de hand is. Het is opeens ruim vijf-en-een-half jaar later dan toen ze opstegen. Het is 4 november 2018, om precies te zijn. De vlucht is jarenlang vermist geweest.

Manifest start met dit gegeven voor liefhebbers van sciencefiction-achtig drama uitstekend. Dramatisch wordt het voor de inzittenden en hun geliefden direct, want zij landen in een wereld die vijf-en-een-half jaar is doorgegaan zonder hen. Zo is de achtjarige Cal opeens vijf jaar jonger dan zijn al puberende tweelingzus Olive. Want Cal, zijn vader Ben en zijn tante Michaela namen deze vlucht terwijl zijn grootouders, moeder en zus in een eerder toestel geboekt waren.

Ingewikkeldheden te over binnen deze familie na de spectaculaire terugkeer. Cals moeder blijkt een nieuwe vriend te hebben. Ze rouwde jaren om het verlies van haar man en zoontje, maar trof een lieve vent waar ze een nieuw leven mee probeert op te bouwen. Uiteindelijk niet echt een warm welkom voor vader Ben, al probeert de familie wel een nieuwe start te maken.

Bizarre plotwendingen

Die tante Michaela is dan weer een heel ander verhaal. Zij is politievrouw en was in Jamaica om na te denken of ze haar vriend en mede-politieman Jared, het jawoord zou geven. Hij had haar voor de trip ten huwelijk gevraagd. Het antwoord: ‘ja’ dus, heeft hij nooit vernomen. Ze zou het hem bij terugkeer melden. Nu ze terug is, is Jared gelukkig getrouwd met haar beste vriendin. Ook niet fijn thuiskomen voor Michaela. Zeker niet als ze Jared weer elke dag op het werk tegenkomt.

Bovenop deze soms iets te hysterische soapachtige persoonlijke ontwikkelingen zit Manifest vol bizarre wendingen. Die komen door de bovennatuurlijke twist die dit verhaal ook al vrij direct meekrijgt. De inzittenden van vlucht 828 krijgen na terugkeer namelijk ‘callings’, meestal vrij onduidelijke bevelen, die ze moeten uitvoeren. Dus ze lopen over straat en krijgen opeens een duidelijke zin door, zoals: red hem. Wie, wat en waar iemand gered moet worden, is allemaal op dat moment niet duidelijk. Al snel lijken die callings niet direct van het kwade soort, luister je goed en voer je ze uit dan worden misdaden opgelost of zelfs rampen voorkomen. Wie zit er achter die callings?

Het eerste seizoen van Manifest is aardig amusant. Maar bij het tweede worden die callings enigszins een trucje, dat niet ondervangen wordt door goed acteerwerk. Seizoen drie schijnt in aantocht. Toch best benieuwd welke wending deze plot daarin gaat krijgen.

Het tweede seizoen van Manifest is te zien op Netflix.