Na uitspraak in de zaak van kunstrover Nils M. rest de vraag: waar zijn die schilderijen toch gebleven?

In de wereld van de kunstrovers is Nils M. geen onbekende. Hij is eerder al veroordeeld voor de roof van een kunstwerk. Nu zit hij een straf uit voor diefstal van twee kostbare werken van Vincent van Gogh en Frans Hals in 2020. Vorig jaar kreeg de ‘onverbeterlijke crimineel’, zoals de rechter hem omschreef, acht jaar cel. M. ging in beroep, de uitspraak hoort hij woensdag. De zaak trekt nog altijd de aandacht, omdat de twee meesterwerken nog steeds spoorloos zijn.

M. wordt ervan verdacht in maart 2020 het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh, dat op dat moment uitgeleend was door het Groninger Museum, te hebben geroofd uit het Singer Museum in Laren. Vier maanden later zou hij ook het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw van Aerden hebben gestolen.

Het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals. Het werk is voor de derde keer verdwenen en staat daarmee in de top drie meest gestolen schilderijen ter wereld. De vorige twee keer dook het weer op.

Een Van Gogh in ruil voor vrijheid

Dat de beide schilderijen nu rondgaan in de onderwereld, daar durft kunstdetective Arthur Brand vergif op in te nemen. Het gebeurt namelijk geregeld dat criminelen gestolen kunstwerken kopen in de hoop ze in te zetten voor strafvermindering, aldus Brand. Op de proppen komen met een verloren kunstwerk in ruil voor een lagere celstraf is voor deze criminelen een handige troef om achter de hand te houden. “Bijvoorbeeld bij de maffia in Italië, of bij Kees Houtman, die in de jaren 90 twee Van Goghs aanbood om een hoger beroep van het OM te voorkomen.”

De Van Gogh die M. heeft gestolen, dook vorige week plots op tijdens een uitspraak in de rechtszaak tegen vermeende cocaïnehandelaar Peter Roy K. De zaak werd mede onderbouwd door het vele bewijs uit een justitiële hack van cryptoservice EncroChat. Uit één van de gehackte berichten bleek dat de Van Gogh op een zeker moment in handen is geweest van K., die het schilderij wilde kopen om vrijspraak te regelen als hij opgepakt zou worden. “Het is me vrijheid”, zei K. over het meesterwerk van Van Gogh. “Ik ga ermee chanteren als ik zes jaar krijg.”

Liever Nils M. dan een amateur

Sinds de jaren tachtig is het inzetten van gestolen kunst een geliefde tactiek van de penoze, waar professionele kunstrovers zoals Nils M. hun voordeel mee doen. “Dat soort jongens weten hoe de hazen lopen,” zegt kunstdetective Brand. Kunstrovers zijn planners en houden van uitzoeken. Ze weten hoe ze zonder stennis te schoppen een kunstwerk kunnen meenemen uit een museum, en ook hoe ze die werken kunnen afzetten in de criminele onderwereld. “Want dat is het belangrijkste, daar draait het voor deze mensen om. Ze stelen de schilderijen omdat ze weten dat bepaalde topcriminelen geïnteresseerd zijn.”

Brand heeft liever dat dit soort types een schilderij meenemen, dan wanneer een minder professionele dief dat doet. Een amateur, aldus Brand, realiseert zich dat het nog niet zo makkelijk is om van de doeken af te komen, waardoor de kans dat ze uit paniek vernietigd worden zeer aanwezig is. Dan heeft hij liever iemand zoals Nils M. die samenwerkt met de ‘grote jongens’. “Zij zijn slim en voor rede vatbaar. Daarom weet ik dat die schilderijen wel weer boven water zullen komen.”

