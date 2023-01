Na twee moeilijke jaren vulde Tom Cruise weer de Nederlandse bioscoopzalen

De Nederlandse filmindustrie die dinsdagmiddag, tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in Tuschinski, de bioscoopcijfers van 2022 bekendmaakte, ziet na twee zware coronajaren fors herstel. In totaal werden afgelopen jaar 25 miljoen bezoekers geteld in bioscopen en filmtheaters, goed voor een totale opbrengst van 258 miljoen euro.

De filmsector is daarmee nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar het publiek heeft de weg naar de bioscoop weer gevonden. Amerikaanse vervolgfilms bleken erg in trek. Naast Top Gun: Maverick kwam het publiek voor nieuwe avonturen van de Minions en Spider-Man. Bioscoopbezoekers gingen duidelijk voor het vertrouwde. Ook vervolgfilms als Avatar: The Way of Water en Jurassic World: Dominion trokken veel bekijks.

De best bezochte Nederlandse bioscoopfilm is ook een vervolgfilm: Soof 3, gedragen door actrices Lies Visschedijk en Anneke Blok, en goed voor bijna een half miljoen bezoekers.

Weduwe op vrijersvoeten

In vergelijking met de bioscopen gaven de filmtheaters een iets gevarieerder beeld. Het Engelse Good Luck to You, Leo Grande met actrice Emma Thompson als weduwe op vrijersvoeten trok ruim 68.000 bezoekers en eindigde op de eerste plaats. Tweede werd de David Bowie-documentaire Moonage Daydream en op drie staat de Zweedse satire Triangle of Sadness. De best bekeken Nederlandse film in de filmhuizen is Knor, de eerste lange stop motion animatie van Nederlandse bodem, die in totaal ruim 50.000 bezoekers trok.

De filmsector ziet het komende bioscoopjaar met vertrouwen tegemoet, al is er wel een uitdaging: de energiecrisis. Bioscopen en filmtheaters hebben te maken met oplopende energiekosten en vragen de overheid hen hierin tegemoet te komen. Een troost is dat Tom Cruise deze zomer terugkeert in de bioscoop met een nieuw Mission: Impossible-spektakel. Cruise deed afgelopen jaar niet alleen in Nederland de bioscoopkassa’s rinkelen. Top Gun: Maverick bracht wereldwijd 1,48 miljard dollar in het laatje en is daarmee de absolute knaller.

