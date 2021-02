Na ruim 50 jaar avontuur is het voorbij voor Golden Earring

Rinus Gerritsen (74) spreekt over ‘de jongens’ als hij het over zijn mede-bandleden van Golden Earring heeft. “Een rebellenclub die een boel avonturen heeft beleefd.” Die rebellenclub van bassist Gerritsen, zanger Barry Hay, drummer Cesar Zuiderwijk en gitarist George Kooymans, alle drie 72 jaar oud, ontwikkelde zich tot de grootste Nederlandse rockband ooit.

Klassiekers die de meeste Nederlanders direct kunnen noemen zijn Radar Love, When the Lady Smiles en Twilight zone. Daarnaast zijn er nog heel wat meer hits die tot het collectieve geheugen behoren. Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS. Optreden gaat niet meer, en dus stopt de band ermee.

“We hebben altijd gezegd: we gaan door tot het op is”, zegt Gerritsen, met Kooymans de oprichter van de band. “Dat zal zijn waarschijnlijk omdat iemand het loodje legt. Het is triest, maar dat is nu een beetje aan de hand. Iemand kan zijn plek niet goed meer vasthouden. Als George optreedt, wil hij dat optimaal doen.”

‘Ineens waren we populair’

De wortels van de band gaan terug tot 1961, toen de buurjongens Gerritsen en Kooymans elkaar vonden in hun passie voor muziek. Het eerste succes kwam in 1965, met een top tien-notering voor Please go. Een jaar later was de doorbraak definitief met That day, een nummer dat ook nu nog is te horen in radio- en televisieprogramma’s die mikken op gouwe ouwen.

“Ineens waren we populair,” zegt Gerritsen als hij terugdenkt aan de begintijd. “Een paar jaar later wilden we internationaal, en dat ging ook goed. Toerden we ineens maanden door Amerika. En de mensen daar vonden het prachtig. We werden geaccepteerd en bewonderd. We hadden een band met alle ingrediënten om mensen aan te spreken.”

“Niet om op te scheppen, maar we hebben altijd de trends goed weten op te pikken. Dat is niet iedereen gegeven. In de sixties waren we volgers van de Britse pop, de beatmuziek. Langzaam kreeg je daar underground bij. Op een gegeven moment hadden we zelfs ingrediënten van psychedelische muziek. In de jaren tachtig kwamen we met de elektronische sound. We waren een van de eersten met een producer die dat kon, die met keiharde snare en bassdrum kwam. We waren vaak voorloper zonder dat we het wisten. In de jaren negentig hadden we het album The Naked Truth waarop we akoestisch speelden. We hebben daarmee 25 jaar theaters uitverkocht, tot we het genoeg vonden.”

Net als andere bands kreeg ook Golden Earring te maken met een stop van optredens door corona. “We zouden afgelopen zomer het festivalcircuit weer oppakken en op Zwarte Cross staan”, zegt Gerritsen. “Toch niet slecht voor een stelletje ouwe lullen. We werden gevraagd omdat het nog knalde. Ons laatste optreden was in november 2019. Dat was fantastisch. Er zat nog helemaal geen sleet op. Als je terugkijkt, dan is dat een mooie afsluiting geweest. Zonder dat iedereen dacht: dit is de laatste.”

Radar Love I’ve been drivin’ all night, my hands wet on the wheel And there’s a voice in my head that drives my heel It’s my baby callin’, sayin’ I need you here And it’s a half past four and I’m shiftin’ gear De beroemde eerste woorden van Radar Love, het nummer werd een internationaal succes. Geschreven door Hay en Kooymans. Het stond in de Top 10 in de VS, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Duitland en Spanje.

Lees ook:

Dit is waarom het Metropole Orkest zo uniek is (en al 75 jaar bestaat)

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar. Wat maakt ‘the world’s leading pop and jazz orchestra’ zo uniek? ‘Je wordt gedrágen door het orkest. Het zijn de allerbeste musici waarmee je mag werken.’