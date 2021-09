Na hoeveel incidenten is er sprake van een patroon?

Als iets keer op keer fout gaat, kun je dan nog spreken van een incident? Die vraag is afkomstig van een lezer bij wie de krant soms wel drie keer per week te laat bezorgd werd. Telkens als hij daarover klaagde, kreeg hij te horen dat het ‘door een incident’ kwam. Tot zijn verbazing werd ook de late bezorging zelf als ‘incident’ getypeerd, omdat de krant tussen de klaagdagen door wel op tijd bezorgd werd.

Welbeschouwd had de lezer te maken met een aantal incidenten, die veroorzaakt werden door andere incidenten. Dat oogt misschien vreemd, maar is voorstelbaar. Een incident is een onvoorziene gebeurtenis en/of een storend voorval. Zo kan een onvoorzien voorval als machinebreuk leiden tot vertraging in het productieproces (van de krant), waardoor verderop in de keten een ander onvoorzienbaar voorval optreedt, namelijk te late bezorging. In zo’n geval hebben we te maken met incidenten die uit elkaar voortvloeien en samen een incidentenketen vormen.

Storend voorval

Interessanter is de vraag of je nog van incidenten kunt spreken als hetzelfde voorval (te late bezorging) schering en inslag is. Strikt genomen geeft de woordenboekdefinitie van incident (‘onvoorziene gebeurtenis, storend voorval’) daar geen antwoord op. Maar omdat we geneigd zijn incident te associëren met de betekenis die de afleiding ‘incidenteel’ heeft gekregen, namelijk ‘onregelmatig plaatsvindend’, ligt een andere, pregnante interpretatie van incident voor de hand: ‘onvoorzien voorval dat zelden of alleen in uitzonderlijke gevallen optreedt’.

In recente bronnen komt incident zo vaak voor in de directe omgeving van taalvormen als ‘zelden’ en ‘uitzonderlijk’ dat de conclusie voor de hand ligt dat deze pregnante betekenis van incident ingeburgerd is. Vat je incident zo op, dan is bij een regelmatige late bezorging van de krant eerder sprake van een patroon dan van een incident.