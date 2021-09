Na het zien van ‘Wat verdien je?’ kreeg ik meer respect voor het gemeenteraadslid

Wat verdien je? Deze vraag wordt in het gelijknamige BNNVara-spelletje gepresenteerd als ‘misschien wel het allerlaatste taboe van Nederland’. Het levert in ieder geval een duidelijke gevoelsreactie op wanneer mensen vertellen over hun inkomen. Zeker als dat veel lager is dan je verwacht. Vorige week was het verrassend hoe weinig bepaalde sekswerkers verdienen, deze week kreeg ik meer respect voor het gemeenteraadslid.

Dat de wet van vraag en aanbod niet altijd opgaat in tarievenland, bleek in de aflevering met de sekswerkers. De redactie van Wat verdien je had drie vrouwen gevonden die zonder gêne bij Astrid Joosten vertelden over hun vak en verdiensten.

Vooral de veldwerkers intrigeerden

Er was een directeur van een chic escortbureau bij, maar vooral de veldwerkers intrigeerden. De ene was Boann van der Zee, die seksuele hulp biedt aan mensen die het in hun eentje niet klaarspelen. “Mijn werk zit erop zodra het een cliënt lukt om zelfstandig te gaan daten”, legde ze uit. Intrigerend detail: Van der Zee noemde haar autisme een voordeel bij dit beroep, omdat ze daardoor gemakkelijker gevoelens en werk weet te scheiden.

Zo’n beetje iedereen zal vinden dat seksuele hulpverlening nobel en nuttig werk is en twee panels – met ondernemers en budgetdeskundigen – schatten het jaarsalaris van deze healer dan ook tussen de 45.000 en 120.000 euro. Maar neen, Van der Zee meldde dat het rond de 25.000 euro ligt, als ze het fulltime zou doen.

Een tweede vrouw, Foxxy Angel, verwerkt hele gezelschappen tijdens gangbangs en werkt ook in een privéhuis. Inclusief haar marketingactiviteiten maakt ze weken van zestig uur, waarvan ze het zo’n twintig uur feitelijk aan het doen is, want dat wilde u natuurlijk ook weten. Klanten zat, maar toch komt ze lang niet aan het inkomen van een of twee ton waarop de panels haar inschatten. In 2019 verdiende Angel bruto 42.000 euro. Gelukkig ziet ze haar vele orgasmes ook als een beloning voor dit werk.

In het persbericht bij Wat verdien je werd beloofd dat je als kijker leert “hoe salarissen tot stand komen en hoe je zelf meer geld kunt verdienen’. Deze informatie haalde ik er zeker vorige week niet uit. Ik blijf maar gewoon stukjes tikken. Of toch het openbaar bestuur in?

16.000 euro voor 100 uur vergaderen

Woensdag gaven een raadslid, een wethouder en de oud-directeur van de Rotterdamse rekenkamer openheid van zaken. Wethouder Samir Bashara uit Hoorn was zeer tevreden over zijn totaal van 105.000 euro en Paul Hofstra van de rekenkamer vond zijn anderhalve ton ook prima.

Maar dat een raadslid als Aletta Makken (GroenLinks, Steenwijkerland) nog geen 16.000 euro opstrijkt voor maandelijks honderd uur vergaderen, lezen en verdiepen, getuigt vooral van hart voor de zaak. Alhoewel haar beloning gemiddeld goed werd ingeschat, was de studio het erover eens dat dat te weinig is voor gekozen medelanders die de lokale macht controleren.

Of moet je blij zijn met de zekerheid dat het dus vooral idealisme is dat raadsleden drijft?

Vast onderdeel van Wat verdien je is dat scholieren vertellen wat ze willen worden en hoeveel ze daarmee denken te gaan verdienen. Vaak vinden ze een of twee mille al astronomisch klinken. En de meesten hopen simpelweg te kunnen gaan doen wat ze leuk vinden. Dat dat al voldoende beloning is. Lief, hè. Houden zo.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.