Na het faillissement van circus Renz belandde Milko Steijvers in een depressie. Nu is hij weer helemaal terug

Milko Steijvers kan opnieuw lachen. De voormalige directeur van circus Renz, het grootste circus van Nederland, pikt na een faillissement de draad van zijn leven weer op. Nu in de kleinste tent van het land.

“Volgegeten dikke hondenvlooien, luie kattenvlooien. Die ga je hier niet zien!” De stem van Milko Steijvers davert over het festivalterrein van de Parade en sterft even weg. De spanning loopt hoog op. Hij wandelt heen en weer in zijn vest met glinsterende gouden lovertjes, schietend met de zinnen: “Je moet het zien. Je gaat het niet geloven!”

Zo lokt ‘het kleine ventje’ het publiek naar zijn ‘kleine tentje’. Daar zwoegen vier vlooiensterren om het publiek te vermaken. Pietertje maakt sierlijke salto’s voor hij zich in het minizwembad laat vallen. Billy, kampioensvlo uit Amerika, tilt met bravoure vijftienhonderd keer zijn eigen gewicht. Je ziet het gebeuren!

Twee jaar een depressie

Steijvers (57) was 25 jaar lang directeur van Herman Renz, het grootste circus van Nederland. Dat ging vier jaar geleden failliet en Steijvers’ leven stortte in. De man die sinds zijn tienerjaren als clown mensen aan het lachen bracht, kampte twee jaar lang met een depressie. Tot er onverwachts iemand aan zijn deur stond: “Milko, ik ga je helpen!” Maikel Lindewegen, die horeca met problemen uit de brand helpt, sleepte Steijvers door de financiële ellende.

Een kleine man is hij. Maar het lijkt alsof hij groeit wanneer hij zijn tentje binnenkomt. Hij sleept de houten constructie overal mee naartoe, bouwt haar in drie uurtjes op en breekt haar in zijn eentje af. “Zo wilde ik het ook. Helemaal onafhankelijk zijn. Eigen baas. Met mijn één meter tweeëndertig moest ik vroeger altijd om hulp vragen. Nu hoeft het niet meer.”

Opluchting

Steijvers kan weer spontaan lachen. Toen het met het circus bergafwaarts ging, moest hij doen alsof er niets aan de hand was. “De sfeer ging voorop. Mensen amuseren en positief denken – daar moest ik mee voort.” Het faillissement was een serieuze klap, maar bracht ook opluchting. “Een zware last viel van mijn schouders. Ik was niet langer verantwoordelijk voor tachtig mensen.”

Het circus had Steijvers gekozen, niet andersom. Op zijn tiende croste hij op zijn fietsje langs de tent van Herman Renz. Opa Renz spotte hem. “Kom eens hier, klein ventje! Wil je een gratis kaartje voor vanavond verdienen? Kom dan langs en breng je ouders mee.” Drie weken later zaten hij en zijn moeder in hun kleine caravan van het circus. “Een jaar later werd ik de piste uitgestuurd, samen met een clown. Ik moest alleen rondjes lopen en herhalen: ‘het is waar, het is waar!’ De clown vroeg: ja, Milko, maar waaaaaat is waaaaar? ‘Op mijn vaders kale knikker groeit geen haar!’ flapte ik er zomaar uit. En dan rende ik weg!” Dat was de eerste grap in zijn carrière.

Beeld Arie Kievit

Vlooien op de kermis

Dit ga ik doen, flitste door zijn hoofd toen hij twee jaar geleden, na het faillisement, een vlooiencircus op de kermis in Tilburg zag. En een seconde later: maar dan honderd keer beter dan die man. Zo gezegd, zo gedaan. De speciale circustafel liet hij met de hand in de VS maken. Daarna ging hij wereldwijd op zoek naar zijn sterren. De eerste shows gaf hij op kermissen. “Je boterham verdienen is daar wel lastig. Kinderen vinden een draaimolen veel spannender dan een vlooiencircus. Het zijn meestal de oma’s die uit nostalgie hun kleinkinderen naar mijn tentje meesleuren. Vroeger was vlooientheater vrij populair.”

Tussen de rondreizende attracties van de Parade voelt Steijvers zich duidelijk thuis. Hij zwaait naar de bouwvakker die zijn tent passeert, knikt als een van de collega’s voorbij loopt. Hij zit lekker in de zon in zijn directeursoutfit: kanten kraagje, zwarte broek en glinsterende laarzen.

“Je wordt een lid van deze rondreizende familie als je op de Parade staat.” ‘s Morgens ontbijten ze samen, want bijna iedereen blijft slapen op de camping naast het festivalterrein. Op het einde van de avond bruist de grote tent van de gesprekken en grappen.

Oude droom komt uit

Bevoorrecht, zo voelt hij zich. De plek op de Parade kwam er niet vanzelf, hij moest er hard voor knokken. In december begonnen de voorgesprekken. “Ik moest door verschillende rondes en dan vier maanden wachten. Zo lang hield ik het niet vol, ik belde om te smeken dat ze me iets zouden laten weten, maar dat hielp niet.”

Deze zomer doen Steijvers en zijn vlooiensterren mee in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. “Zo komt mijn oude droom uit. Vroeger stonden we met het circus altijd naast de Parade in Amsterdam. We leenden onze olifanten aan hen. Toen al zat ik met een schuin oogje te kijken naar wat daar allemaal te beleven viel”.

Op een pincetje

In het minicircus op de Parade doorboort Steijvers een jonge vrouw met zijn blik. Net vóór hij een halve dollar voorzichtig op zijn kampioensvlo Billy legt: “Geloof je me?” Ze knikt. “Zou ik maar niet doen”, grapt hij. Dan is het zover. Toeschouwers hangen aan zijn lippen. Want een vlooienshow draait om het verhaal.

De rieten rok en bikini uit kokosnoten? Die zie je niet echt wanneer Steijvers zijn vrouwelijke vlooienster Tamara op een pincetje laat zien. Na de kanonsknal verdwijnt de Russische Boris de Verschrikkelijke snel uit het oog. Iedereen volgt gehypnotiseerd de uitgestrekte hand van Steijvers. “Daar is hij! Daar is hij! Bukken maar, hij komt!” Naar die dringende, opgewonden stem, daar luister je naar.

Het vlooiencircus van Milko Steijvers is te zien op de Parade in Den Haag (van 5 t/m 14 juli) en Amsterdam (van 9 t/m 25 augustus).

