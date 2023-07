Na dertig jaar heeft Rijksmuseum fotocollectie van wereldniveau, dankzij deze twee conservatoren

“Dit is een goed voorbeeld van een foto die past in de collectie van het Rijksmuseum”, zegt Mattie Boom, conservator fotografie. Ze staat voor een grote, haarscherpe close-up van – tja, van wat eigenlijk? Een smakelijk taartje lijkt het wel, met verschillende kleurige laagjes. “Het zijn onderdelen die in een auto zitten”, verklaart Boom. “Jacquie Maria Wessels fotografeert over de hele wereld in garages dit soort stillevens. Ik val daarvoor omdat het past bij de klassieke thema’s van het Rijksmuseum: stillevens, landschappen, zeegezichten. En zo’n monumentaal groepsportret van Erwin Olaf past er natuurlijk ook bij.” Ze wijst op een grote foto aan de andere kant van de zaal waarop dertien kinderen keurig in het gelid staan.

“In deze tentoonstelling New Horizons laten we voor het eerst onze fotografie uit de 21ste eeuw zien”, zegt collega-conservator Hans Rooseboom. De fotocollectie van het Rijksmuseum blijft maar groeien en er is inmiddels ook veel recent werk verzameld. Door aankopen, maar heel vaak ook door schenkingen van fotografen – Erwin Olaf droeg een ‘kerncollectie’ van zijn werk in 2018 over aan het museum.

Prestigieuze prijs

In totaal zijn er nu 180.000 foto’s, van het prille begin van de fotografie in de 19de eeuw tot nu. En daar zijn Mattie Boom en Hans Rooseboom verantwoordelijk voor. Het tweetal begon in 1994 met het aanleggen van de fotocollectie voor het Rijksmuseum. In dertig jaar tijd bouwden ze zo’n veelzijdige en volledige verzameling op, dat ze er eerder dit jaar een prestigieuze Amerikaanse prijs voor kregen, de Aipad Award.

Ze zijn de eerste winnaars die niet uit de Verenigde Staten komen en daar zijn ze best trots op. “De prijs is voor visionaire conservatoren fotografie die het fotografielandschap hebben veranderd”, zegt Rooseboom met enige schroom. Eerder ging de award naar het Metropolitan Museum in New York en de National Gallery of Art in Washington. Boom: “Toen we dat zagen dachten we: Zo, staan we in dat rijtje?” Overigens is de bokaal nog onderweg naar Nederland, lacht Rooseboom. “Die was te groot om zelf mee te nemen.”

Het Rijksmuseum heeft een inhaalslag gemaakt, want qua fotografie was het museum er laat bij, zegt Rooseboom. “Het begon met een aankoop van toenmalig minister van cultuur Elco Brinkman. Hij verwierf de collectie-Hartkamp, 65.000 foto’s uit de 19de eeuw, om te voorkomen dat die naar het buitenland zou verdwijnen. Mattie werkte bij de Rijksdienst voor Beeldende Kunst en die kwam met de collectie mee naar het Rijksmuseum. Ik werkte daar al, als dienstweigeraar. Ik was geïnteresseerd in fotografie, maar had toen geen idee welke gouden kans ik kreeg.”

Brede basis

“Die collectie van Hartkamp, een advocaat, was een ontzettend goede basis. We maken er tot op de dag van vandaag dankbaar gebruik van”, zegt Boom. “Hij kocht ontzettend veel en was heel breed georiënteerd.” Rooseboom: “Hij verzamelde alles: commerciële, toeristische en journalistieke fotografie, wetenschappelijke beelden en zelfs gebruiksvoorwerpen waarin foto’s verwerkt waren.”

Toen het tweetal in het Rijksmuseum aan de slag ging, bleken daar al meer foto’s te zijn dan verwacht. “We vonden hier op de zolders de prachtigste dingen. Foto’s die als lesmateriaal hadden gediend voor de kunstscholen die hier zaten”, zegt Boom. “Er zaten foto’s van ingenieurs tussen de topografische prenten en tekeningen. Soms troffen we heel bijzondere dingen aan, zoals het panorama van Baälbek van Gustave Le Gray uit 1860. Daarvan is er maar één in de wereld.”

Om de collectie completer te maken werden er ook regelmatig aankopen gedaan. “We zochten vooral Franse fotografie, want dat land was in de 19de eeuw toonaangevend”, zegt Boom. “We wilden graag een foto van Charles Aubry in de collectie. We zagen er één op een beurs, maar die was erg duur. Bij thuiskomst had een documentalist weer zo’n gore stoffige map tevoorschijn getoverd. Daar zaten negen foto’s van Aubry in.”

In 2005 werd besloten dat het Rijksmuseum ook aandacht ging besteden aan de 20ste eeuw. “Wij sprongen een gat in de lucht”, zegt Boom. “Het was raar om alleen tot 1900 te verzamelen. Fotografie is een medium dat zich blijft ontwikkelen.”

Vrouwelijke fotografen

In de 20ste eeuw gaf Amerika de toon aan in de fotografie, dus daar richtte het tweetal zich op. Het maken van kiekjes werd gemeengoed, iedereen had een camera. Misschien komt het daardoor dat er ook veel vrouwelijke fotografen waren. Rooseboom: “Denk aan Eva Besnyö en Margaret Bourke-White. Als we gaan turven denk ik dat we er redelijk goed van af komen in vergelijking met de schilderkunst.”

Beeld Patrick Post

In de vorige eeuw kwamen er stevige muren te staan tussen genres: kunstzinnig werk, journalistieke fotografie en commercie. Zwart-wit werd de norm voor serieuze fotografie, kleur werd vulgair en schreeuwerig gevonden. “Reclame- en modefotografie werden vanaf de jaren twintig, dertig weggedrukt. Fotografie moest kunst worden. Wij vinden die genres juist heel erg interessant”, zegt Rooseboom. “We zoeken naar de beste voorbeelden van alle toepassingen, genres en stijlen.”

Daarin zijn ze best kieskeurig. “Als we op Paris Photo rondlopen, een van de grootste beurzen ter wereld, zien we duizenden foto’s van duizenden fotografen”, zegt Boom. “Prachtig werk, maar heel veel dat niet in onze collectie past. Vaak pikken we er maar twee of drie foto’s uit. Het moet sprekend beeld zijn. We doen dit al dertig jaar en we weten precies waar de lacunes in de collectie zitten.”

Smartphones met camera

De laatste eeuwwisseling markeert opnieuw een omslagpunt in de fotografie. Door de opkomst van de digitale camera, die al snel in iedere smartphone zit, is het maken van een foto dagelijkse praktijk geworden en dat levert miljarden beelden op. Professionele fotografen reageren daarop door op groot formaat te gaan werken en - heel opvallend - in kleur. Boom: “In de jaren negentig zag je zwart-wit veranderen in kleurenfotografie. Om op te vallen in een wereld die alleen maar over beeld gaat, wordt het werk van fotografen ook heel monumentaal.”

Dat is te zien op de tentoonstelling New Horizons. Geen kleine fotootjes waar je met je neus op moet staan, maar royale formaten, en alles in kleur. Ook serieuze maatschappelijke onderwerpen worden op die grootse manier in beeld gebracht. Zoals de serie Shelter van Henk Wildschut. Hij fotografeerde de tentjes van vluchtelingen die in Calais wachten tot ze de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk kunnen maken. Of Michael Wolf, die foto’s maakte van de hoge woontorens in Hongkong die hutjemutje op elkaar staan. Rooseboom: “Migratie en overbevolking, de thema’s van deze tijd. We zijn een museum van kunst en geschiedenis. In de fotografie komt dat heel mooi samen. Conceptueel aangepakt, maar ook maatschappelijk relevant.”

New Horizons, t/m 3 september Rijksmuseum Amsterdam

