Na de zwartepietdiscussie gaat de rel over de vaccinatie van de Sint

Nog weinig nieuws in Het Sinterklaasjournaal, kan ik na maandag bevestigen, maar het nieuws speelde zich eerder daar buiten af. In de 538 Ochtendshow had Dieuwertje Blok ‘onthuld’ dat de Sint niet aan QR-codes doet, maar niet bang hoeft te zijn om ernstig ziek te worden van het oplevende corona. “Hij is zeker gevaccineerd. Misschien heeft hij ook een boostertje gekregen”, zei ze. ‘Prikpropaganda over de ruggetjes van kinderen’, fulmineerden twitteraars.

En dat terwijl Sint de hele aflevering nog niet in beeld was of zelfs maar ter sprake kwam. Eigenlijk was alles gewoon goed, op de gebruikelijke paniekjes en tegenslag met de stoomboot na. Dieuwertje Blok was er weer, alle pieten waren zwart ‘van’ roet en hadden hun eigen namen zoals de flauwe grapjas Malle Pietje en de kluns Piet de Smeerpoets.

Blok vindt het fijn dat het niet meer over Zwarte Piet gaat, zei ze in de Varagids vorige week, al vond ze de discussie niet erg. “Het was een goed vehikel om het denken in beweging te krijgen”, zei ze. “Uiteindelijk overleeft het feest, want dat is meer dan de kleur van Piet.”

Als het weer allemaal leuk is

Die discussie had wel aanleiding gegeven om over haar vertrek te speculeren na twintig jaar anchorschap. Stoppen vanwege gedoe vond ze nooit een goede reden. “Ik vind dat je pas moet stoppen als het weer allemaal leuk is”, zei ze vorig jaar tegen NPO Radio2. O jee, is het allemaal weer leuk, of houdt het pandemie-gedoe haar nog even binnen?

Wij thuis kregen wel een glimlach toen een Pietje een ijzeren hamer moest aanreiken en even controleerde of ze er op kon bijten. Even later vielen de bouten los van het grote roer in de stoomboot. Hoofdpiet rook aan zo’n bout en nam een hapje. “Chocolade!” Heb je niets aan dus. Dat verwijst lekker venijnig naar het afgekraakte format Showcolade (MAX) dat dit jaar kwam, zag, en verloor.

Ik hoop wel dat de luchtige tv-kritiek nog wat tegenwicht krijgt met meer maatschappijkritiek in de sketches. De Dieuwertje Blokkade van vorig jaar verwees geestig naar de blokkeerfriezen van een paar jaar geleden; de aankomst in fictieve gemeente Zwalk duidde op zwalkend coronabeleid en de anderhalvemeter-krentewegge sprak voor zich. Dit jaar moet verslaggever Rachel Rosier slingers uitprinten om zelf rond het Pietenhuis op te hangen.

Weer op eieren lopen

Is dat een verwijzing naar het platgetreden ‘het leven is een feest maar je moet zelf …’? Even denken: we zullen het straks in lockdown weer zelf thuis gezellig moeten maken. Die zou flauw zijn, maar zo heeft elk coronagrapje wel tegenstanders. En misschien is die slinger slechts een vraag om kindertekeningen. De redactie moet in ieder geval weer op eieren lopen en wij thuis gaan het met belangstelling volgen.

Dieuwertje Blok tenslotte, door zoon B. hier liefkozend nog steeds ‘Diemertje’ genoemd ook al is hij inmiddels 10, die blijft nog even. De gezellige, vaste waarde van het programma wordt volgend jaar 65 en moet nog door tot 67,5 jaar, zegt ze tegen de Varagids. Eigenlijk wil ze door tot zij het niet meer leuk vindt. Geef toe, met een geëngageerd Sinterklaasjournaal sta je midden in de samenleving. Ze wil alleen het moment vóór zijn dat mensen denken: “Wat doet dat wijf daar nog.” Tuurlijk, zo denken we tegenwoordig, en vrouwen al helemaal. Maar heeft Sinterklaas zich dat wel eens afgevraagd?

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.