Na de persconferentie zijn artiesten weer in mineur, ziet Diederik Ebbinge. ‘Het zijn kulargumenten’

Hij zit thuis met een positieve coronatest, maar klachten heeft theatermaker Diederik Ebbinge niet. Hij is wel een beetje ziek van de persconferentie van dinsdag, zegt hij aan de telefoon. Vorige week organiseerde hij, samen met anderen, actie Kapsalon Theater waarbij theaters voor een dag werden omgetoverd tot kap- of nagelsalon. Nu mogen de de theaters weer een beetje open, maar echt blij is de sector niet. “Laten we maar hopen dat we vanaf nu weer op de weg omhoog zitten.”

Heeft die actie vorige week wel zin gehad?

“Ja, zeker voor de energie binnen de sector. De actie kwam in een stroomversnelling en werd ontzettend groot. Er was zoveel positiviteit, zowel vanuit de theaters en de artiesten als van het publiek. Het was magisch. We dachten echt dat ze er in Den Haag niet meer omheen konden en we hadden goede hoop dat we weer open konden zoals in oktober. Daarom trilt de schok van de persconferentie nu zo na.”

Schok?

“Ja, de sfeer is weer omgedraaid. Ik ontvang enorm veel appjes van artiesten die in mineur zijn en toch maar besluiten om niet te gaan spelen. In oktober mocht je met het coronatoegangsbewijs gewoon naast elkaar in een volle zaal zitten. Nu mag de zaal maar voor een derde worden gevuld én moet alles om tien uur dicht. Het is heel moedig van die paar grote producties die wel gaan spelen, zoals de musical Hij gelooft in mij, in Carré. De producent zei tegen me dat hij de hoop levend wil houden.

“Er zijn geen goede argumenten waarom de boel niet een uurtje langer open mag. Dat is het frustrerende; al die kulargumenten. En dat niemand even heeft gevraagd ‘Hé, mensen wat hebben jullie eigenlijk nodig, wat zou jullie helpen?’”

Maakt een uurtje dan echt verschil?

“Zeker! Langere shows moeten nu om half zeven beginnen. Dan komen mensen net uit hun werk, moeten nog de kinderen ophalen en eten. En het is ook niet handig om in het spitsuur een show te beginnen met al die reisbewegingen. Als je wel tot elf uur kunt spelen kunnen bijvoorbeeld cabaretiers twee keer op een avond spelen om nog een beetje geld te verdienen.”

Bent u nu moedeloos, teleurgesteld of boos?

“Gisteren was ik vooral moedeloos en boos. En ook teleurgesteld in het veiligheidsberaad, die de horeca en de cultuursector aan elkaar koppelen, want dat is ‘makkelijker te handhaven’. En dan denk ik: handhaven? Theaterpubliek? Als mensen om half elf de zaal uitlopen gaan ze heus geen bushokjes in elkaar trappen. Die hoef je helemaal niet te handhaven.

“Maar nu denk ik: laten we de knop omzetten en de positiviteit van Kapsalon Theater vasthouden en weer gaan spelen. Hopelijk duren deze maatregelen maar drie weken en er is echt een goede compensatieregeling. Nee, voorlopig komt er dus geen nieuwe actie. We moeten er niet in blijven hangen.”

‘Het is een belediging’ De theaters zijn door de eindtijd van tien uur in een logistieke nachtmerrie beland, zegt Cees Debets. De directeur van Het Nationale Theater legt uit dat de tournee die staat gepland met een spektakelvoorstelling van 3,5 uur nu als een pudding in elkaar zakt. Alleen het opbouwen van het decor duurt al van ’s morgens acht, tot ’s avond half acht. Even twee uur eerder beginnen is gewoon onmogelijk. Dat heeft – als een soort omgekeerde kettingreactie – effect op alle medewerkers, van de acteurs en de dansers, tot de techniek en de catering. “Ik weet niet wie het kabinet over dit soort zaken adviseert, maar als je begrijpt wat onze dagelijkse praktijk is, is de opmerking ‘dan begin je toch een uurtje eerder’ totaal beledigend.”

