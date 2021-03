Na De Mol staat de televisie in het teken van de boekenwurm

Jeangu Macrooy zong afgelopen week zijn nieuwe songfestivalliedje over de ‘birth of a new age’ en ik kon me aan die woorden nog niet overgeven. We zitten midden in de lockdown, de Boekenweek is zelfs verschoven naar de zomer. Maar op tv bleek die geboorte van een new age aardig aanwezig. Twee zeer goed bekeken programma’s eindigden vorige week met een finale: Nieuwe boeren (KRO-NCRV) donderdag en Wie is de Mol? (AvroTros, WIDM) zaterdag. Deze week begint een nieuw scala aan programma’s over de twee thema’s van nu: de verkiezingen en alsnog die Boekenweek – juist omdat we de inspiratie wel kunnen gebruiken.

De finale van WIDM was helaas niet de spetterende ontlading waar ruim 3,3 miljoen kijkers op afstemden. Wij hadden zelfs gebakjes gekocht voor het ‘feestje’ en lieten dochter C en zoon B (11 en 9 jaar) opblijven. De energie zakte alleen vrij snel weg. Wat een anticlimax dat ze nu maar twee finalisten overhielden in plaats van drie. Onderling wisten Renée Fokker en Rocky Hehakaija natuurlijk allang wie van hen de mol (Renée) en de winnaar was, terwijl met een derde finalist de onderlinge spanning nog overeind blijft.

Daarbij had de 59-jarige actrice, die ik sinds haar rol in De zomer van ’45 (1991) bewonder, zich als oudste mol ooit meermaals beroepen op geveinsde doofheid en gebrek aan kracht in haar saboterende molacties. De medekandidaten leken daar zaterdag niet echt iets van te durven zeggen uit angst dat ze echt doof was; ongemakkelijk. Ze had wel risico’s genomen, maar met een mol die gewoon keihard een stiekeme waaghals blijkt en met wie je verlekkerd terugkijkt naar sabotage op het scherp van de snede, is het in de finale stukken meer genieten. Ze hield de pot wel historisch laag: 9675 euro. Die doneert winnares Rocky aan haar straatvoetbalstichting Favela Street, en zo eindigde het seizoen toch met een glans.

Roodfluwelen uitzending

Alsnog voel ik me opgelucht dat dit hoofdstuk voorbij is en we vooruit kunnen kijken naar alle boekenprogramma’s. Want boeken, die geven je pas echt werelden om in te wonen, vertelden vrijdag verschillende schrijvers bij De Vooravond. Renze Klamer en Fidan Ekiz maakten een prachtige roodfluwelen uitzending speciaal vanuit de Stadsschouwburg waar anders het Boekenbal had plaatsgevonden.

In de wandelgangen zocht Ronit Palache, als uitgever en schrijver al dertien keer te gast geweest, met Bart Chabot en Ellen ­Deckwitz naar roemruchte verhalen over bijvoorbeeld Harry Mulisch met zijn privé-boekenbal op de trap, of over het gerucht dat iedereen altijd wat van het feest jat. Een item dat alleen maar meer verlangen aanwakkerde naar de wereld van boeken en hun maffe, intelligente creatoren.

Waarom de Boekenweek niet doorgaat terwijl deze hele week toch in het teken van literatuur staat, is mij én Adriaan van Dis een raadsel. “In de zomer zit iedereen op het strand. Dít had de week moeten zijn”, sprak de nestor. Aan tafel spraken hij en ­onder anderen Raoul de Jong en Griet Op de Beeck over de kracht van het boek. Over de troost dat anderen net zo sukkelen als jijzelf. Over de moed om na zo’n boek eindelijk met je vader in gesprek te durven of van baan te veranderen. Over de vele reizen die je in boeken maakt en de duizend levens die je als lezer leeft. De ideale uitlaatklep in lockdowntijd.

