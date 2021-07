Na de bedreigingen is RTL Boulevard weer gewoon zijn luchtige zelf

In de eerste uitzending na de dreigementen aan het adres van RTL Boulevard dit weekend werd in het programma maar heel kort stilgestaan bij de gebeurtenissen. “Het is wel heel onwerkelijk om als programma opeens het middelpunt van het nieuws te zijn”, zei presentatrice Viviënne van den Assem vanuit de geïmproviseerde studio op het Mediapark in Hilversum.

Een nieuw dieptepunt

Zowel zaterdag als zondag gingen de uitzendingen van het showbizzprogramma niet door nadat de Amsterdamse driehoek (de burgemeester, justitie en politie) informatie had binnengekregen over een serieuze dreiging, waarschijnlijk uit de hoek van de georganiseerde misdaad.

Van den Assem noemde het een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van het showbizzprogramma. Zij was zaterdag aanwezig, bezig met de voorbereidingen voor de uitzending, toen de redactie op de hoogte werd gesteld van de bedreigingen. “Vanwege de serieuze aard van het bericht was duidelijk dat we direct het pand moesten verlaten. Iedereen reageerde snel en adequaat.” Het programma deed verder geen mededelingen over de status van het onderzoek en de achtergronden.

Maandagavond was het programma als vanouds gevuld met luchtige nieuwtjes over André Hazes Junior, Ariana Grande en Britney Spears. “Over naar de orde van de dag”, aldus medepresentator Luuk Ikink.

‘Veiligheid medewerkers is topprioriteit’

De redactie van RTL Boulevard kreeg het vorige week flink voor de kiezen. Op dinsdag werd misdaadjournalist en vaste medewerker van het programma Peter R. de Vries neergeschoten vlak achter de studio op het Leidseplein in Amsterdam. Op zaterdag volgde de bedreigingen en werd de uitzending geschorst.

De Amsterdamse politie wilde dit weekend geen uitleg geven over de inhoud en achtergrond van het dreigement, maar volgens NRC zou de politie berichten hebben onderschept waaruit bleek dat criminelen een aanslag wilden plegen met een raketwerper of automatische vuurwapens.

RTL Boulevard liet weten niet te zwichten voor terreur, maar toch ging ook zondag de uitzending niet door. Door extra veiligheidsmaatregelen kon het programma wel weer worden gemaakt vanuit Amsterdam, maar de RTL-directie besloot het team een dagje rust te gunnen na de onrustige week.

Maandag liet RTL in een verklaring weten dat de veiligheid voor de medewerkers topprioriteit is, en dat het bedrijf vertrouwen heeft in het advies van de veiligheidsautoriteiten dat de uitzendingen op een nieuwe locatie op het Mediapark in Hilversum kunnen worden gemaakt. Of het programma nog terugkeert naar de studio op het Leidseplein is onbekend.

De studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is zaterdag ontruimd. Ook zondag ging er een streep door de uitzending. Daags na de aanslag op Peter R. de Vries ontving het tv-programma informatie over een ernstige dreiging.