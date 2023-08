Na 2023 kan Lowlands nooit meer zeggen dat er te weinig vrouwelijk poptalent is

Voor het eerst staan er drie vrouwelijke hoofdacts op Lowlands. En in de rest van het festivalprogramma waren grofweg evenveel vrouwelijke als mannelijke artiesten.

Het kan snel gaan in de popmuziek. Slechts vier jaar geleden liet Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg zich nog ontvallen dat er simpelweg te weinig vrouwelijke headliners waren voor zijn festival en niets te zien in positieve discriminatie. En al gelooft het festival anno 2023 niet meer in het begrip headliner, toch staan er drie vrouwelijke hoofdacts op zijn festival: Billie Eilish, Charlotte De Witte en Florence + The Machine.

Helaas zegde die laatste vanwege medische redenen vlak voor aanvang af. Een aderlating in het programma, al is de invaller ook een vrouw: Froukje. Maar onder de 65.000 Lowlanders (randstedelijk, ongeveer net zoveel mannen als vrouwen, begin twintig, hoofdzakelijk wit en hip) zijn er maar weinigen die zich daar druk over maken.

Sterk over de hele linie

Het is er simpelweg te warm voor en er zijn genoeg andere interessante acts te zien. Elke boeking is artistiek te verantwoorden en over de gehele linie sterk. Overdag is de volle breedte van de vernieuwende en relevante pop te zien en de nacht wordt ingevuld door dj’s van de betere dancemuziek.

De vrijdag begint met veel Nederlandstalige artiesten, zoals de Friese wervelwindrapper Joost, Songfestivalster S10 en de feministische pop van Merol. Zij weet de Heinekentent volledig op zijn kop te zetten met haar pakkende liedjes en humor.

Zo bekent ze dat ze op haar zestiende op de Lowlandscamping haar maagdelijkheid verloor en duikt het publiek in op zoektocht naar een man met gevoel, want ‘daar mag de wereld er meer van hebben’. Afsluiten doet ze met Lekker met de meiden, een ware anthem voor de vele vriendinnengroepen op het festival, die springen, met de armen zwaaien en luidkeels meezingen.

Een held voor jonge gay vrouwen

Nog zo’n vrouw die goed weet wat er speelt onder jongeren is Girl in Red. De Noorse zangeres en gitariste is voor veel jonge gay vrouwen een held. Niet alleen door haar geaardheid, maar ook door haar indierockliedjes, waarin ze zingt over haar psychische problemen. De fans vooraan zingen hartstochtelijk elk liedje mee, maar achter in de tent is het opvallend leeg.

Sowieso heeft gitaarmuziek het dit jaar lastig op Lowlands. Alleen de hitgevoelige poprock van Nothing But Thieves en de knotsgekke toverballenrock van King Gizzard and the Lizard Wizard weten het publiek massaal op de been te brengen.

De Australische punkband Amyl and the Sniffers, met hun stoere zangeres Amy Taylor, de Nederlandse hardcorepunkband John Coffey en het Zweedse Viagra Boys trekken geen volle tenten. Dat weerhoudt het aanwezige publiek er niet van te crowdsurfen en een moshpit te bouwen, bij het hardwerkende John Coffey zelfs óp het podium.

De nacht speelt een grotere rol

Veel drukker is het bij de dance-acts. De nacht is de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen op het evenement. Dat wordt weerspiegeld in de muziek: de overgang van avond naar nacht wordt ook muzikaal gemaakt.

Het danceduo Bicep zet onder goedkeurende blik van collega’s Underworld een geraffineerde set neer op het hoofdpodium, dat verandert in een discotheek voor 40.000 mensen. Veel is er niet te zien; de Ieren staan geconcentreerd voorovergebogen over hun apparatuur.

Hun naadloze set is echter in dynamiek en melodie wel dusdanig sterk opgebouwd dat ze aandacht constant weten vast te houden, met een goede combinatie tussen opzwepende beats, gevoel, aanstekelijke melodieën en een enkele zanglijn hier en daar.

De Belgische DJ Charlotte de Witte sloot de zaterdag van Lowlands de Alpha tent af. Beeld Ben Houdijk

Tijdloze klassiekers van Underworld

Dat geldt ook voor Underworld, godfathers van de live dance. Dat deze twee zestigers de vrijdag afsluiten is bijzonder, want de artistieke hoogtijdagen van de Engelsen liggen al 25 jaar achter hen en veel interessants hebben ze de laatste twintig jaar niet uitgebracht.

De set van hun zevende keer Lowlands is nauwelijks anders dan die van twintig jaar geleden. Maar het werkt, ook doordat liedjes als Rez, Dark & Long (uit 1994!) en Born Slippy tijdloze klassiekers zijn geworden die door zowel jongeren als de oudere jongeren juichend worden onthaald.

Nóg drukker is het bij de Belgische dj-producer Charlotte De Witte, die de zaterdag mag afsluiten. Haar set vol technostampers levert een enorme mensenmassa op waarbij de vuisten veelvuldig de lucht in gaan.

Toch valt ze tegen, zowel inhoudelijk als qua performance. Er gebeurt weinig op het podium en de dynamiek die andere dance-acts als Bicep en Underworld wél in hun set stoppen, ontbreekt bij De Witte.

Zangeres Jessie Ware. Beeld Brunopress

Dat! Voelt! Goed!

Gedanst wordt er ook bij Jessie Ware, maar dan op een heel ander soort dansmuziek. De Engelse zangeres vertaalde met het dit jaar verschenen That! Feels! Good! het seventies discogeluid naar het heden met een heerlijk album. Dat werkte ook live goed, mede dankzij de dansers en achtergrondzangeressen.

Ook heel sterk: het supertrio boygenius. De drie gay singer-songwriters Lucy Dacus, Julien Baker en Phoebe Bridgers zijn ieder apart al succesvol. Ze raakten bevriend, maakten een fraai album en debuteren op Lowlands gezamenlijk in Nederland. Hun optreden, met een all female backingband gestoken in schooluniforms, is hartverwarmend, komisch en heel goed (gezamenlijk) gezongen.

Hiphop is dungezaaid op het festival. De twee buitenlandse rappers die er staan, overtuigen beiden met een ander soort hiphop. De Engelse rapper Loyle Carner treedt aan met een strakke liveband, die zijn jazzy hiphopliedjes een flinke groove en swing meegeven, terwijl hij duidelijk verstaanbaar rapt over zijn onzekerheden en toxische mannelijkheid.

Instructies voor het maken van crack

Ook die andere buitenlandse rapper, de Amerikaan Pusha T, overtuigt. Hij trekt een groot publiek met een heel andere vorm van hiphop. Zijn optreden op vrijdagavond is opwindend, rauw en gaat vergezeld van videobeelden van de Black Panthers en instructies voor het maken van crack.

De gemiddelde Lowlander heeft echter wel wat leukers (en minder illegaals) te doen. Met zo’n 250 acts en activiteiten valt er zoveel te doen op het terrein dat de bezoeker zich geen seconde hoeft te vervelen. De Free State of LLow is een pleziervlucht naar Lowlands Paradise waar de buitenwereld met zijn problemen en verplichtingen vier dagen heel ver weg zijn en van alles te beleven is.

Viering van 50 jaar hiphop. Beeld Joris van Gennip

Ruim 5 euro voor een patatje mét

Dat is niet goedkoop; een toegangskaartje kost 300 euro, een drankje 3,50 euro en voor een patatje mét betaal je 5,25 euro. Wie veganistisch, Koreaans of oesters wil eten, is een stuk duurder uit, maar het aanbod is er.

Drie dagen lang is er een bombardement aan verleidingen, indrukken en prikkels. Lowlands is in dat opzicht uniek en zoveel meer dan een popfestival waar het publiek naar de artiesten op het podium kijken. Wie zin heeft om de hele dag bij het meertje in een zitzak oesters te eten, cocktails te drinken en van de relaxte sfeer te genieten, komt net zo aan zijn trekken als de muziekfan die van het ene naar het andere podium snelt.

Een nieuwe bioscoopfilm kijken, meedoen met een workshop van Amnesty, een toespraak horen van een hoogleraar of deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek op de Lowlands University? Meedoen aan een Bollywood dansworkshop, de Negende symfonie van Beethoven door het Noord Nederlands Orkest of leren demonstreren? Het kan op Lowlands allemaal.

Coachella in de polder

Tussendoor wordt druk geflaneerd en mensen gekeken; de vrouwen in bikinitopje, de mannen met ontbloot bovenlijf. Als de nacht zich aandient worden de jurkjes, glittermake-up of matchende outfits uit de tent opgehaald en selfies voor de socials gemaakt. Het is Coachella, het grote Amerikaanse festival dat veel influencers en nieuwe rijken trekt, maar dan in de polder. En de echte headliners, dat zijn de bezoekers zelf.

De organisatie weet deze tijdgeest uitstekend te vangen met een combinatie van drie dagen eigenzinnigheid, maatschappelijke betrokkenheid, kunst en vermaak. Het blijft knap hoe Lowlands zichzelf elk jaar weet te vernieuwen en verjongen zonder de vrije ziel te verliezen.

Zondag is de slotdag met optredens van Billie Eilish, de Jeugd van Tegenwoordig en Moderat.

Keychange De gelijke sekseverdeling op het Lowlandspodium komt niet uit de lucht vallen. De Engelse muziekorganisatie PRS Foundation zette het initiatief Keychange op in 2018 om gendergelijkheid op de muziekpodia te promoten. Doel was in 2022 evenveel vrouwelijke artiesten als mannelijke op festivals te hebben en zo niet alleen meer diversiteit te bieden, maar ook jonge vrouwen te vertegenwoordigen op het podium en te inspireren voor een muzikale carrière. Hoewel een festival als EurosonicNoorderslag aanhaakte en het initiatief positief werd onthaald, was er ook kritiek. Verschillende festivalorganisaties, waaronder Lowlands, lieten weten in de eerste plaats voor de beste act kiezen en daarbij geen rekening te houden met de sekse. Vijf jaar later bewijst het festival dat het mogelijk is een inhoudelijk sterk programma neer te zetten met een gelijke genderverdeling.

Publiek tijdens boyband. Beeld Joris van Gennip

