Muziek verbindt. Maar op de première wist Omroep Zwart nog maar weinig mensen vast te houden

Een geslaagd, enthousiast late night muziekprogramma vol interessante verrassingen. Zo kun je Podium Zwart, de allereerste tv-uitzending van Omroep Zwart, gerust omschrijven. Toch zullen de makers deze zaterdag een kleine kater hebben te verwerken omdat er vrijdag maar 23.000 mensen naar keken: nog niet de helft van het aantal leden.

Wie tegen 11 uur wél op NPO3 afstemde, zag een soort nachtclub met een simpel podium, een prettig bewegende deejay Oishi, heldere grafische kunst op de muur en veel blije mensen. Niet in de laatste plaats rapper en dichter Akwasi, die samen met filmregisseur Gianni Grot oprichter is van de nieuwe omroep. Grot vertelde een tijdje geleden in Het Parool wat Omroep Zwart voor hem betekent: “Mensen die zich verenigen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving: ik vind dat iets heel moois.”

‘Akwasi is echt een lieve jongen’

Zijn compagnon Akwasi stond de laatste jaren juist vaak centraal in polariserend tumult, een recente geschiedenis waarover aan het begin van Podium Zwart werd gezegd: “Dit is Akwasi. Sommige mensen vonden hem een beetje onhandig in het verleden.” Vergezeld van beelden waarin Akwasi een dienblad laat vallen en koffie op z’n T-shirt, morst. “Maar het is echt een goede guy.” Wat Akwasi’s moeder in een goedlachs statement bevestigde: “Het is echt een lieve jongen.”

En zo was de sfeer luchtig en positief in deze eerste Podium Zwart, een titel waarvan ik niet weet of het trouwens een knipoog is naar Podium Witteman. Een sneer is het zeker niet: vergelijk je de ambiance rond Podium Zwart met de eerste uitzendingen van die andere nieuwkomer in het omroepbestel, Ongehoord Nederland, dan kan het contrast niet groter. Waar ON zijn boodschap van ‘we gaan eraan’ meteen bozig vanachter een strenge nieuwsdesk de wereld in begon te slingeren, wil Omroep Zwart op een veel relaxtere manier toewerken naar een betere samenleving voor iedereen. Met jazzy muziek, een goedlachse presentatieduo - Glen Faria en Veronica van Hoogdalem - en veel nieuw talent dat in de goedbekeken shows met Matthijs van Nieuwkerk ongetwijfeld meteen door heel Nederland omarmd zou worden. Neem Amina uit Bunnik, met het liedje Basis, een ode aan haar vader. Of het relaxte geluid Joshua J., een R&B-zanger uit Breda die klinkt alsof hij het over de hele wereld gaat maken.

Veel meer naar jongeren luisteren

Jörgen Raymann was de oudste medewerker, maar met een fris optreden waarin hij uitlegde zijn inspiratie niet te halen uit het verleden, maar uit de toekomst. En dat we veel meer naar jongeren moeten luisteren. Raymann: “We zeggen altijd: de jeugd heeft de toekomst. Maar we luisteren niet naar die toekomst.” Hij noemde zichzelf een pride parent van een dochter die gay is, en dat hij samen met andere dito ouders ervaringen wil uitwisselen. “Bel me”, zei Glen Faria, “Ik heb er thuis ook een.”

Grappig, hoe kijkend naar het soepel meebewegende publiek nu je ogen blijven hangen op de in de minderheid zijnde witte mensen, een enkeling prominent op de eerste rang. Zouden die net zo strategisch vooraan zijn gezet, zoals je wel ziet in het publiek bij talkshows waar de gekleurde medemens vaak perfect achter de presentator zit? Gedachten die ik helemaal niet wil hebben, maar toch opkomen.

Enfin: Omroep Zwart is van start. Waarbij je je gerust kunt afvragen of dit nieuwe, diverse en culturele programma Podium Zwart niet gewoon laat op de avond bij de VPRO, BNNVara of KRO-NCRV had kunnen staan, of er echt een hele nieuwe omroep voor nodig was. Nou, blijkbaar wel dus.