Muziek van de week: Saxofonisten met een mooier geluid dan Oded Tzur zul je niet gauw vinden

Angel Olsen

Big Time

Groot persoonlijk leed is goed voor het werk van de kunstenaar, zo luidt het cliché. De Amerikaanse singer-songwriter Angel Olsen heeft haar portie wel gehad, in de aanloop naar dit sterke zesde album. Daags nadat ze uit de kast kwam overleed haar vader, kort daarop gevolgd door haar moeder. En dan was er ook nog liefdesverdriet. Op Big Time zingt ze het verdriet en verlies van zich af in tien warme, troostrijke liedjes die nooit neerslachtig worden.

Wilco

Cruel Country

Plots is er een nieuw album van Wilco. Zonder veel fanfare, maar wat een klasse spreidt de band rond Jeff Tweedy hier tentoon. Op Cruel Country laaft de band zich aan het begrip country: als genre (lees: het vertrouwde Wilcogeluid heeft een lichte country-inslag) en als politiek thema. Dat levert maar liefst 21 liedjes lang prachtige muziek op, gekoppeld aan tekstuele reflecties op de huidige staat van de Verenigde Staten.

Joel Ross

The Parable Of The Poet

Ronduit indrukwekkende plaat waarmee vibrafonist Joel Ross andermaal bewijst een van de belangrijkste nieuwe jazztalenten te zijn. De zeven verfijnde composities die hij schreef, pakken de luisteraar in dankzij een ingenieus spel met de ritmes en de prachtige, in gospel gedrenkte melodieën. En dan is er ook nog de jaloersmakend goede band, acht man sterk, die met toptalenten als altist Immanuel Wilkins en trompettist Marquis Hill op de toppen van haar kunnen speelt.

Prashant Samlal

Visitors

Op Visitors strooit de jonge Nederlandse gitarist Prashant Samlal kwistig met technische hoogstandjes. Maar gelukkig ondergraven die nergens de kracht van de composities. Met als resultaat een bijzonder sfeervol album dat de luisteraar nog wel even bijblijft, mede dankzij Samlals prachtige gitaargeluid.

Oded Tzur

Isabella

Saxofonisten met een mooier geluid dan Oded Tzur zijn moeilijk te vinden, als ze überhaupt bestaan. Op zijn nieuwe plaat brengen Tzur en zijn band vijf diep doorleefde stukken die zowel grote indruk maken met hun mate van verfijndheid als met hun indringende emotionaliteit.

Avishai Cohen Trio

Shifting Sands

Na een experimentele periode waarin hij onder meer een popalbum maakte, is bassist Avishai Cohen gelukkig al weer even teruggekeerd naar zijn basis. Op Shifting Sands koppelt hij als vanouds zeer virtuoos spel aan melancholieke, meezingbare melodieën (en gelukkig zingt hij ze dit keer niet). Het samenspel van dit trio grenst aan het onwaarschijnlijke met behalve Cohen zelf, ook pianist Elchin Shirinov in bloedvorm.

Elephant

Big Thing

‘I’ve got the medicine / to make you feel again’, zingt Elephantzanger Frank Schalkwijk geruststellend. Dat krijg je, als je een band begint tijdens de allereerste lockdown. Zelf spreekt de vierkoppige Rotterdamse indieband van ‘zonnige melancholie in majeur’. Rake typering. Big Thing is relaxed, subtiel en bevat melodieën die geniepig onder de huid kruipen. Al kan dat laatste ook komen door de repeatknop, die voor deze plaat uitgevonden lijkt.

Metropolyphonica Beeld Blue Flamingo

Blue Flamingo

Metropolyphonica

Ziya Ertekin stelde drie briljante verzamelaars samen met vergeten oude muziek, die hij met uitputtende research annoteerde. Naast DJ en etnomusicoloog is hij echter ook muzikant en zanger. Metropolyphonica is zijn debuut. Net als bij de compilaties zoekt hij naar kruispunten tussen culturen, genres en tijden. Dat levert een zomerse en diverse plaat op waarop de hele wereld samenkomt. Fijn, zo met de zomer om de hoek.

Michel Veenstra

An Introduction To Klinkhamer Records

Een verzamelplaat van de echte liefhebber vóor de echte liefhebber. Het idee is simpel, maar doeltreffend. Michel Veenstra zette gewoon zes van zijn favorieten bij elkaar op een single en een e.p.. Stuk voor stuk obscure nummers met elk een eigen charme, waaronder juweeltjes van Don Pules’ Jules Band en van tenorsaxofonist Gianni Basso.