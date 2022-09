Musical ‘Charlie and the chocolate factory’ is een ode aan de fantasie

Met de films over Charlie en de chocoladefabriek in gedachten, zou je bij een musical over het boek van Roald Dahl overdadige, suikerzoete en felgekleurde decors verwachten. Het toneelbeeld van Joris van Veldhoven is weliswaar overweldigend, maar niet knetterend en fluorescerend.

Natuurlijk zijn er enkele kleurrijke snoep-decor-creaties die je doen likkebaarden, mooi in Dali-achtige vormen geconstrueerd – en de grote draaiende oogballen zijn geweldig. Maar het decor is overwegend duister: zowel het armzalige huis waar Charlie met zijn moeder en grootouders woont als de grootse, geheimzinnige snoep- en chocoladefabriek van Willy Wonka.

En dat werkt goed. Niet alleen omdat de felgekleurde kostuums daar mooi tegen afsteken. Van Veldhoven gebruikt bewegende Escher-kunstwerken om de eindeloze trappen van de mysterieuze fabriek te verbeelden en hij knipoogt bij een snoepmachine vrolijk naar Magritte.

Maar het mooiste effect is dat hij door weg te blijven bij platte afgietsels van lolly’s, zuurstokken en chocoladerepen ruimte biedt aan de fantasie van het publiek zelf. Of, zoals Wonka het in de voorstelling, bijna Cruijffiaans, verwoordt: “Je ziet het pas als je het gelooft.” De voorstelling is mede door het decor een ode aan de fantasie.

Scène uit de musical, met rechtsvoor Remko Vrijdag als Willy Wonka. Beeld Margot de Heide / Studio Flabbergasted

Van Roald Dahls boek werden in Londen (2013) en New York (2017) musicalversies gemaakt. De musical is dus niet nieuw en het verhaal wordt vrij traag verteld, maar de Nederlandse versie is goed en geestig vertaald door Rik van den Bos en Thomas van Luyn (liedteksten).

Naast Charlie en zijn opa mogen nog vier kinderen Wonka’s fabriek bezoeken nadat ze een gouden chocoladewikkel hebben gevonden. Dat zijn vier verwende kinderen die allemaal met hun dweepzieke ouders mysterieus verdwijnen in de krochten van de fabriek. Charlie blijft als winnaar over.

Remko Vrijdag is als Wonka een bijzondere mix van een enthousiast kind, een creatieve kunstenaar, een bevoogdende baas à la Rutte en een zonderlinge kluizenaar met wrede trekjes. Regisseur Jasper Verheugd maakte slim de koloniale kwestie uit het verhaal iets minder scherp. De ‘Oempa Loempa’s’ zien er niet meer uit als dwergslaven – al blijven ze exotische fabrieksmedewerkers van elders.

Beeld Margot de Heide / Studio Flabbergasted

De 7-koppige band speelt de zoete meeslepende melodieën, een enkel soul/funknummer en de carnavaleske marsen overtuigend. Maar wat zou deze voorstelling zijn zonder de geweldige vertolking van Charlie? Noah Fontijn (9!) speelde hem bij de première met onvoorstelbaar veel flair, eindeloze spelnuances, humor, kwetsbaarheid, timing en innemendheid. Hij droeg de hele eerste helft. Wat een belofte!

Tournee t/m 5 maart. Info: charliedemusical.nl