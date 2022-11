Museum Bredius ontdekt een Rembrandt in de eigen collectie

Het is een schets in olieverf, geen volwaardig schilderij. Maar toch: een echte Rembrandt. Museum Bredius in Den Haag concludeert na onderzoek dat De oprichting van Jezus aan het kruis, een paneel dat deel uitmaakt van de collectie, door Rembrandt van Rijn is geschilderd.

Er werd lange tijd getwijfeld aan de ‘echtheid’ van de schets. Maar Jeroen Giltaij, voormalig hoofdconservator bij het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, weet het nu zeker. In zijn boek Het Grote Rembrandt Boek. alle 684 schilderijen publiceert hij vandaag zijn bevindingen.

Veel werd pas duidelijk nadat het kleine paneel grondig was schoongemaakt en gerestaureerd. Toen oude vernislagen en overschilderingen waren verwijderd, waren de schilderstijl en de verfbehandeling van Rembrandt (1606-1669) weer duidelijk te zien. Ook het Rijksmuseum in Amsterdam heeft “niets geconstateerd dat een toeschrijving aan Rembrandt in de weg staat”.

Bredius krijgt alsnog gelijk

De olieverfschets heeft dezelfde thematiek als een doek uit 1633, dat deel uitmaakt van een reeks van zes schilderijen over de kruisiging en opstanding van Jezus. Die schilderijen maakte Rembrandt in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik.

Met de toeschrijving van Giltaij krijgt Abraham Bredius (1855-1946) alsnog gelijk. Bredius was kenner en verzamelaar van 17de eeuwse Nederlandse kunst. Zijn collectie van tweehonderd schilderijen schonk hij na zijn dood aan de gemeente Den Haag en is te zien in Museum Bredius. Abraham Bredius was ervan overtuigd dat De oprichting van Jezus aan het kruis een echte Rembrandt was, maar daarover ontstond later discussie. Museum Bredius heeft nog een Rembrandt in de collectie, Christus en buste.

Lees ook:

Het ‘Meisje met de fluit’ is volgens het Rijksmuseum wél een echte Vermeer

In Amerika is Het meisje met de fluit geen echte Vermeer, in Nederland wel. Experts trekken na onderzoek verschillende conclusies.

Verstopt doek van Fernand Léger na decennia gevonden

Twee voor de prijs van één: verstopt op de achterkant van een ander werk is een nieuw schilderij van de Franse kunstenaar Fernand Léger ontdekt.