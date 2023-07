Musea kopen geroofde kunst van de Joodse Emma Budge terug

Een ‘porseleinpaleis’ had het moeten worden. De Joodse kunstverzamelaar en filantroop Emma Budge (1852-1937) wilde dat haar reusachtige witte villa in Hamburg na haar dood zou veranderen in een museum. Ze zou het gebouw schenken aan de stad, met de nadrukkelijke bedoeling dat haar zorgvuldig opgebouwde kunstverzameling – porselein, zilverwerk en meubels – er voor iedereen te zien zou zijn.

Maar het liep anders: Hitler greep de macht in Duitsland. Daarna durfde Budge haar collectie niet meer aan Hamburg over te dragen. Ze veranderde op het nippertje haar testament. Laat mijn collectie maar veilen, zei ze nu, tegen haar droom in. En zo ging een groot deel van haar levenswerk driekwart jaar na haar dood onder de hamer bij een Berlijns veilinghuis. De nazi’s pikten de volledige opbrengst in.

Een positieve wending aan een treurig verhaal

Dit treurige verhaal krijgt deze week plots een positieve wending. Drie Nederlandse musea waar een deel van Budges collectie was beland, hebben een deal gesloten met de nazaten. Ze gaven de kunst terug aan de erven en mochten alles dezelfde dag nog terugkopen voor een eerlijk bedrag: in totaal 5 miljoen euro. Dit gebeurde rechtstreeks, zonder de ongewisse tussenkomst van een openbare veiling. Erven blij, musea blij.

Het leeuwendeel van het geld – 4,5 miljoen euro – ging naar vier exclusieve zoutvaten, deels verguld, van de beroemde zeventiende-eeuwse Amsterdamse zilversmid Johannes Lutma. Ze kwamen uit het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum en verhuizen nu samen naar het Rijks, waar ze vanaf 6 september als ensemble te zien zullen zijn. De rest van het bedrag was voor een veertiende-eeuwse Iraanse schaal en een zogeheten ‘bekerschroef’ uit 1642: een zilveren sierstandaard voor een glas. Deze voorwerpen zijn vanaf 25 november opnieuw te zien in het Kunstmuseum in Den Haag.

De gemeente Den Haag concludeerde 23 jaar geleden al dat de genoemde kunstschatten een ‘problematische herkomst’ hadden. Helaas bleken de erven toen onvindbaar. Die meldden zich pas in 2018 om de objecten terug te eisen. Het Expertisecentrum Restitutie deed vervolgens onderzoek en stelde dat de veiling van Emma’s collectie ‘onvrijwillig’ was geweest, onder druk van anti-Joodse maatregelen. Daarop adviseerde de Restitutiecommissie eind vorig jaar dat alle voorwerpen terug moesten naar de familie.

Ook musea uit andere landen hebben kunstschatten teruggegeven aan Budges erven. Het Londense Victoria and Albert Museum en het Boston Museum of Fine Arts deden bijvoorbeeld afstand van porselein, tapijten en bustes. Museum De Fundatie in Zwolle gaf in 2018 de bronzen sculptuur Mozes terug, toegeschreven aan Alessandro Vittoria.

Het Rijksmuseum en het Haagse Kunstmuseum zullen bij de objecten voortaan aandacht besteden aan de onverkwikkelijke geschiedenis. Ook willen ze de oorspronkelijke eigenares de credits geven die haar toekomen.

Emma trouwde in 1879 met de Duits-Amerikaans-Joodse bankier Henry Budge. Die was in 1866 naar de Verenigde Staten geëmigreerd waar hij een groot kapitaal vergaarde, onder andere met de aanleg van spoorwegen. Toen het echtpaar naar Hamburg terugkeerde, begon Emma met het opbouwen van haar kunstverzameling. Vooral achttiende-eeuwse kunstnijverheid vond ze interessant, met het zwaartepunt op Meissen-porselein. Ook andere rijke verzamelaars stortten zich destijds op dat soort toegepaste kunst. Daarnaast deden de kinderloze echtelieden veel aan liefdadigheid. Ze lieten woningen voor oude mensen bouwen en hielpen bij de oprichting van de universiteit van Frankfurt.

“We zijn erg blij met de uitkomst”, zegt Casper van der Kruit, woordvoerder van het Rijksmuseum. “De erven wilden graag dat de kunst in een openbare collectie te zien zou blijven, net als wij. Dat was ook wat Emma zelf wilde. De objecten liggen nu weliswaar op een andere plek dan zij voor ogen had, maar ze zijn in elk geval door een groot publiek te bewonderen.”

