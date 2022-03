Murakami-verfilming ‘Drive My Car’ heeft de intimiteit van een oude Saab

Regie: Ryûsuke Hamaguchi

Met Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima

★★★★

Mensen hebben eerder geprobeerd een verhaal van Haruki Murakami te verfilmen. Een jaar of tien geleden bijvoorbeeld, met Norwegian Wood. Dat ging niet goed. Regisseur Tran Anh Hung maakte de wezenlijke pijn van de personages niet voelbaar en kreeg de onderstroom van Murakami’s verhaal niet te pakken.

Hoe anders is dat met Drive My Car, een film over taal en zwijgen en rouw, over rijden en stilstaan, over bezweringen om het verleden niet recht in de ogen te hoeven kijken, over de ander bereiken ondanks de taal die tussen mensen in staat, over je tot die ander verhouden ondanks het mysterie waar je geen grip op krijgt. Het geluidsontwerp – het vage geluid van banden over asfalt, de stilte binnen die van de auto een soort cocon maakt – verrijkt de ervaring.

In Hiroshima mag Kafuku niet zelf rijden in zijn geliefde Saab, hij krijgt een chauffeur. Beeld AP

Drive My Car volgt Yûsuke Kafuku, een acteur en theaterregisseur uit Tokio die het acteren door een onaangename ervaring met Tsjechovs stuk Oom Wanja heeft opgegeven en nu workshops geeft. Toen hij nog acteerde, sprak zijn vrouw de dialogen in op cassettebandjes die hij vervolgens in zijn oude rode Saab afspeelde om te repeteren.

Op een moment dat zijn leven tragisch tot stilstand is gekomen, wordt Kafuku gevraagd voor een theaterproject in Hiroshima. En inderdaad: voor een uitvoering van Oom Wanja, een stuk (kort door de bocht) over verspilde levens. Tsjechov komt vaak terug in Murakami’s romans, maar dat terzijde.

Omdat er zoveel interessante en mooie en lieve details in de film zitten, is de verleiding groot om meer te zeggen. Maar het is beter om dat niet te doen. Nou, één ding dan nog: in Hiroshima mag Kafuku niet zelf rijden in zijn geliefde Saab, hij krijgt een chauffeur.

Als een cementmixer maalt hij zijn herinneringen

Een van de dingen die de film zo goed maken, is dat veel verhuld blijft door het monotone, zoemende ritme. Stemmen worden niet verheven, al zeker niet door Kafuku’s chauffeur, de stoïcijnse Misaki. Kafuku repeteert door zijn acteurs de teksten eindeloos te laten opdreunen. Als ze de woorden maar kennen, gaan ze het stuk vanzelf begrijpen, denkt hij. Op eenzelfde manier probeert hij te begrijpen wat hem is overkomen. Waarom zijn vrouw deed wat ze deed. Waarom het leven hem bracht wat het bracht. Als een cementmixer maalt hij zijn herinneringen.

Maar leiden de vele autoritjes ergens heen? Of rent Kafuku om stil te staan en vermijdt hij de rouw? De wielen van de auto doen denken aan de wielen van het cassettebandje dat hij eindeloos afspeelt terwijl Misaki zwijgt. De stem van zijn vrouw klinkt door de auto. Kende hij haar wel? Of diametraal daaraan tegenovergesteld: is er eigenlijk wel een mysterie?

Een film die door z’n stijl een soort magische denkruimte wordt voor zulke vragen, verdient het om door veel mensen gezien te worden.