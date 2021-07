Moeten we wel op zien komen spelen?

Een lezeres stuurde mij een citaat waarvan zij de herkomst haar leven lang gezocht had. Haar moeder, die uit Nijmegen kwam, zei vroeger altijd ‘Nou, dan moeten we maar op zien komen spelen’ als zij bedoelde dat een afwachtende houding geboden was. De lezeres kende het alleen van haar moeder, en had nog niemand ontmoet die er bekend mee was.

Ik moet bekennen dat ik de uitdrukking ook niet kende, en aanvankelijk op het verkeerde been stond. Ik las het met de klemtoon op ‘op’, waardoor ‘op’ bij ‘spelen’ zou moeten horen. In die lezing kun je echter geen chocola maken van de betekenis.

Kaartspel

Na enig zoeken vond ik de uitdrukking in de verzameling van F.A. Stoett uit het begin van de vorige eeuw. Die vermeldt ‘op zien komen spelen’ als een uitdrukking uit het kaartspel, waarbij je speelt op wat je ‘ziet komen’. Je wacht af tot iemand een bepaalde kleur speelt, om daarvan te kunnen profiteren (het heeft ook iets van opportunisme). Dat betekent dat de klemtoon op ‘zien komen’ moet liggen (op ‘zien komen’ spelen), en niet op ‘op’.

In een dialectwoordenboek uit de Zaanstreek uit 1897 staat de uitdrukking vermeld, met de opmerking ‘ook elders bekend’. Ik vind haar verder al terug in een kluchtspel uit 1826, en vanaf die tijd zie je haar ook opduiken in kranten, tot ver in de twintigste eeuw. In 1970 gebruikt Anton Koolhaas haar nog in De Tijd, maar hij zet ‘zien komen’ al tussen aanhalingstekens. In 1978 wordt de uitdrukking voor het laatst gebruikt in NRC Handelsblad, geheel tussen aanhalingstekens. Dat duidt erop dat zij toen ongebruikelijk was.

Eigenlijk toch best een bruikbare uitdrukking. Ik kan me goed voorstellen dat er in een coronadebat een lid van de oppositie naar de interruptiemicrofoon stapt en het kabinet verwijt dat het op zien komen speelt. Daar haal je het nieuws wel mee.