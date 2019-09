Moet dat nou, zo bloot? Ja, dat moet

In Milaan werd een feestje georganiseerd voor de jurk die Google een zetje gaf, een modehuis redde én de keuzevrijheid van vrouwen viert om aan te trekken wat ze willen.

Soms is een jurk gewoon een jurk. Maar niet zelden is het veel meer dan dat. Voor de smaragdgroene robe die Jennifer Lopez in het jaar 2000 droeg naar de uitreiking van Grammy Awards, geldt dat zeker. De jurk, die later de naam ‘Jungle dress’ zou krijgen, was zo’n sensatie dat een herdenkingsmoment op zijn plaats was. Daarom schreed de zangeres-actrice tijdens de Milanese fashion week in een geactualiseerde versie over de catwalk om Donatella Versace, die de jurk twintig jaar geleden ontwierp, te eren. Het publiek was uitzinnig.

Misschien zegt u wel: moet dat nu, zo bloot? Ja, soms moet dat, maar daarover straks meer. Eerst iets over de invloed die de jurk had op wat tot onze dagelijkse routine is gaan behoren. Nadat Jennifer, of liever J.Lo, in haar jurk de blits had gemaakt op de rode loper, wilde iedereen de foto’s zien en wendde zich daartoe tot zoekmachine Google, die toen pas twee jaar oud was. Het aantal zoektermen ‘Jennifer Lopez dress’ was ongeëvenaard, maar de zoekers kregen verwijzingen naar tekst, terwijl ze natuurlijk beeld zochten.

Jennifer Lopez in 2000 bij de uitreiking van Grammy-Awards. Beeld Getty Images

Dat bracht Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin op een idee: waarom kwam er niet een speciale sub-zoekmachine waar je specifiek om foto’s kon vragen? En zo ontstond ‘Google afbeeldingen’, waar later weer Google video’s, maps en nieuws aan toe zouden worden gevoegd. De jurk zorgde, kortom, voor ongekend gebruiksgemak op internet.

Voor Versace was de jurk ook belangrijk – misschien betekende ze wel de redding van het Italiaanse modehuis. Drie jaar eerder was geestelijk vader Gianni Versace vermoord. Zijn zus en rechterhand Donatella moest het bedrijf voortzetten. Maar had zij net zoveel talent als haar broer? Ze moest met iets spectaculairs komen. En voilà.

Jennifer Lopez en Donatella Versace op de catwalk in Milaan. Beeld REUTERS

Natuurlijk hielp het dat de jurk J.Lo op het lijf geschreven was. Spice Girl Geri Halliwell had ‘m een maand eerder al eerder gedragen, zonder dat het veel stof deed opwaaien. J.Lo’s styliste vond het helemaal geen goed idee dat zij in dezelfde creatie zou verschijnen. Maar de zangeres was eigenwijs en vertrouwde op haar X-factor.

Voor die tijd was de jurk gewaagd, maar daar keek toen niemand van op. Madonna was een jaar of vijf eerder met blote borsten over een rode loper gewandeld – een creatief idee van ontwerper Jean Paul Gaultier. De met dubbelzijdige tape gezekerde jungle dress was hooguit uitdagend te noemen.

En nu? In het geactualiseerde exemplaar dat Donatella maakte voor haar 2020-collectie, liet ze nog meer stof weg dan bij het origineel. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Er zijn twintig jaar verstreken, maar de drang om het menselijk lichaam – en zeker dat van de vrouw – te bedekken is er wereldwijd niet minder op geworden.

Beeld REUTERS

Ook in de mode zie je deze tendens, die in ieder geval aan het huis Versace niet besteed is. Toen Donatella gevraagd werd of dit soort jurken nog wel kan, in tijden van politieke correctheid en #metoo, kaatste ze terug: “Ben je een sterkere vrouw als je een spijkerbroek draagt en geen make-up meer gebruikt? Moeten vrouwen onsexy worden om seksuele intimidatie te voorkomen? “De ontwerpster, die zichzelf zonder aarzeling een feministe noemt, vindt: “In sexy kleding laat een vrouw zien dat ze lef heeft en zelfvertrouwen. Het is confronterend en uitdagend. En seks is er niet alleen voor mannen.”

Donatella gaat heus niet iedere vrouw aanraden om net als J.Lo op haar vijftigste zo’n jurk te dragen, ze heeft ook nog wel wat andere modelletjes in de aanbieding. Nee, het gaat er niet om dat iedereen zo’n jurk móet dragen. Maar als je het wil, dan mag het. Zonder gefronste wenkbrauwen of wat we tegenwoordig slut-shaming noemen. Daarom dus.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.