Moederbedrijf van Facebook maakt verwijderen naaktfoto’s makkelijker, maar wat is dat waard?

Zo’n 10 procent van de Nederlandse jongeren stuurt naar schatting wel eens een naaktfoto of -video door naar iemand anders. Maar sexting kan soms helemaal verkeerd lopen. Regelmatig wordt zo’n afbeelding zonder toestemming doorgestuurd of zelfs op internet geplaatst. En zie hem er dan maar eens af te krijgen.

De website Take It Down komt nu met een eenvoudigere manier om dit soort beelden te verwijderen, specifiek gericht op afbeeldingen van minderjarigen. Slachtoffers kunnen via de site expliciete foto’s en video’s laten verwijderen van sociale media zoals Facebook, Instagram en Yubo, maar ook van een website als Pornhub. Take It Down is wereldwijd te gebruiken en wordt voor een deel gefinancierd door Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram.

Anoniem verzoek

Slachtoffers kunnen via de site een zogeheten ‘hash’ insturen, een soort digitale vingerafdruk van een afbeelding. Op die manier kunnen zij een anoniem verzoek indienen zonder dat ze de beelden zelf nogmaals hoeven te delen. Bovendien kunnen jongeren een hash uploaden van een foto die nog niet online staat, maar wel in verkeerde handen is gevallen. Het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children checkt de binnenkomende verzoeken.

Dat klinkt als een stap vooruit, maar het is in de praktijk geen oplossing voor het probleem, zegt Willem van Lynden, bestuurslid van stichting Stop Online Shaming. “Het is vooral een mooi pr-verhaal. De deelnemende partijen zijn de laatste jaren al strenger geworden op naaktbeelden. Op Instagram en Facebook zijn ze verboden, en Pornhub werkt onder druk alleen nog met professionele pornomakers en amateurs die zich kunnen identificeren.”

Dubieuze websites werken niet mee

Daarnaast valt het Van Lynden op dat veel dubieuze partijen juist geen medewerking verlenen. Zo bezit de eigenaar van Pornhub nog tientallen andere pornosites waar mensen wél vrijelijk naaktbeelden kunnen uploaden, dus zonder zorgvuldige screening en toestemming vooraf. Daar tieren de gestolen naaktbeelden welig, maar deze sites werken vooralsnog niet mee aan Take It Down.

Uiteindelijk is er maar één echte oplossing voor het probleem, meent Van Lynden. Bedrijven moeten strenger selecteren ‘aan de voordeur’, dus voordat beelden online verschijnen. Op die manier komt de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de beelden ook niet bij de slachtoffers te liggen.

Maar daar komt niet snel verandering in, vreest hij. “Het businessmodel van veel pornosites is gebouwd op grote uploadvrijheid voor gebruikers, want dat levert goedkope content op. Dat zo’n site daarmee ook een platform voor allerlei vormen van misbruik wordt, nemen sommige bedrijven voor lief.”

