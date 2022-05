Modieus, comfortabel, maar niet erg duurzaam: de evolutie van de sneaker

“My Adidas and me close as can be, we make a mean team, my Adidas and me,” rapte de New Yorkse hiphopgroep Run-DMC in 1986. De hit was het begin van een nieuwe subcultuur: de sneakercultuur. Al eerder lanceerde basketballer Michael Jordan samen met Nike de inmiddels alom bekende Air Jordans. Het werd een instant-hit, de voorraad van ongeveer elke Amerikaanse sportwinkel raakte binnen de kortste keren uitgeput.

Vandaag de dag is er een wereld ontstaan die ver voorbij dat begin reikt. Sneakers hebben zo’n diepgewortelde plek in de populaire cultuur dat min of meer elke noemenswaardige sporter, rapper of popster een eigen sneakerlijn heeft. Basketballer Shaquille O’Neal (Nike), popsterren Rihanna (Puma), Justin Bieber (Adidas) en Kanye West (Yeezys): allemaal voeden ze de hype.

Sneakers Unboxed

Het Design Museum Den Bosch heeft een tentoonstelling gewijd aan de ontwikkeling en toekomst van de sneaker: Sneakers Unboxed. De tentoonstelling telt zo’n vierhonderd paar sneakers en bestaat uit vier onderdelen: stijl, kantelpunt, performance en duurzaamheid. Het betreft een samenwerking met het gelijknamige museum in Londen, maar in Den Bosch geven ze een Nederlandse draai aan de expositie.

Converse All Star, ca. 1930. Converse. Beeld Ed Reeve

Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de zogenaamde ‘gabbercultuur’. Wat New Yorkse hiphop voor Adidas-schoenen was, was de Rotterdamse gabbercultuur voor de Air Max-sneakers van Nike. Gabbers kochten vooral de Air Max BW ‘big window’-variant, met het transparante venstertje in de zool. De gabbers – oorspronkelijk Hebreeuws voor ‘maatje’ of ‘makker’ – combineerden de gympen met hun karakteristieke trainingspak-look en een voorliefde voor hardcoremuziek.

Wat is een sneaker eigenlijk? Wij kennen de sneaker vooral als een schoen voor sport en dagelijks gebruik, maar (wat) is de sneaker nog meer? • Het woord komt van het Engelse sneaken: rondsluipen, wat mogelijk is dankzij de rubberen zolen. • Het begon in 1839, toen de Amerikaanse wetenschapper Charles Goodyear gevulkaniseerd rubber uitvond. Bij vulkanisatie wordt zwavel aan verhit rubber toegevoegd om een buigzame, waterdichte substantie te maken. Ideaal voor een (sport)schoen. • Enkele decennia later werd het gevulcaniseerde rubber gebruikt voor het maken van de zogenaamde plimsoll, de voorouder van de sneaker. • Inmiddels is de sneakerindustrie booming: Jaarlijks is de omzet wereldwijd zo’n tachtigduizend miljoen. De verwachting is dat dat in 2025 zelfs honderdduizend miljoen zal zijn. • Sommige moderne sportsneakers zijn technologisch zo geavanceerd dat critici ze als ‘technische doping’ beschrijven.

Van weefsluiting tot veterpand: bij binnenkomst van het museum krijg je via een handige diagram gelijk een lesje ‘sneakeranatomie’. Dan volgt de style-sectie. Tot de jaren zeventig was de sneaker vooral een sportschoen. Inmiddels is het een onmisbaar onderdeel van vrijwel iedere kledingkast. Conservator Adriënne Groen: “Degenen die in de jaren zeventig en tachtig tiener waren, dragen ze vaak nog steeds. Ook nu zijn er 15-jarigen die Nike Air Max 1 dragen. Sneakers hebben iets tijdloos, ze spreken verschillende generaties aan.”

Tijdloos wellicht wel – tijdsbestendig iets minder. Halverwege de tentoonstelling tref je tussen de kleurrijke, gelikte exemplaren een zielig hoopje katoen aan. Als je voorbij de veter, kleur- en vormloosheid van het geheel kijkt, herken je echter misschien de contouren van een iconisch model, behorend tot een van de alleroudste sneakers: de Converse Chuck Taylor All Stars. Uit 1920, welteverstaan.

Op water lopen

Ook moderne modellen springen eruit. Bijvoorbeeld de MSCHF x INRI Nike Max 97, beter bekend als ‘Jesus-shoes’. Op de neus rust een ijzeren kruis, op de zijkant staat een Bijbeltekst (‘Hij kwam naar hen toe, lopend over het meer’) en de luchtbel in de zool is geïnjecteerd met water uit de Jordaan. Zo zou een drager van de schoenen net als Jezus op water kunnen lopen.

‘Eigenlijk hadden we de doos erbij moeten zetten,” zegt mede-conservator Bao Yao Fei, “die was ook heel gaaf, een soort kist.” Goedkoop is het overigens niet om Jezus te worden: de huidige prijs van een paar Max 97-sneakers bedraagt zo’n vierduizend euro. Even verderop staan sneakers met een nóg intimiderender prijskaartje, de futuristische, zelfveterende Nike Air Mags. Marktwaarde: dertienduizend euro.

Bijzonder is ook de Satoshi One sneaker, uitgerust met blockchain-technologie. Middels registratie in een speciale online database wordt vervalsing tegengegaan. Verder zijn er nog de gigantische schoen van basketballer Shaquille O’Neal (maatje 47) en de Mars Yard Overshoes van Nike uit 2018. In de schoenen zitten Vectran-vezels verwerkt uit airbags die gebruikt werden door Marsverkenners in 1977 en 2004.

Voetafdruk

Met ongeveer 23 miljard schoenen per jaar is de voetafdruk van de sneakerindustrie aanzienlijk. De productie veroorzaakt zelfs één vijfde van alle CO 2 -uitstoot door de mode-industrie. Het laatste onderdeel van de tentoonstelling geeft aandacht aan de (on)duurzaamheid van sneakers.

Er zijn namelijk wel pogingen om de sneaker milieuvriendelijk te maken, ook te zien in de tentoonstelling. Bijvoorbeeld de loop sneakers van designer Stella McCartney. Door duurzame materialen te gebruiken en lijm achterwege te laten, kunnen alle onderdelen van de schoen gemakkelijk gerecycled worden.

In Nederland wordt ook gewerkt aan vervuiling-vrije alternatieven. Onder meer door designerduo Peterson Stoop, die tweedehands sneakers nieuw leven inblaast en voorziet van een uniek ontwerp. Toch blijven milieuvriendelijke sneakers een niche, zegt Maan Leo, de marketing manager van het museum: “Merken kijken steeds kritischer naar de productie van hun sneakers – het idee van een ‘seizoenssneaker’ begint bijvoorbeeld te verouderen. Maar het blijft een kwestie van vraag en aanbod. De duurzaamste sneaker is de sneaker die je niet koopt.”

Wat wel duidelijk wordt uit deze tentoonstelling, is dat grote ontwikkelingen vaak klein beginnen. Met een zetje in de duurzame richting zijn groene sneakers binnenkort dus misschien wel de nieuwe Jordans.

Lees ook:

Voor de sneakerfreak is de sneaker al lang geen sportschoen meer

Een sportschoen? Dat is de sneaker allang niet meer. Op het werk, in de kerk en in de club: iedereen draagt de flexibele schoen met rubberen zool. Dit weekend wordt in Rotterdam ‘Sneakerness’ georganiseerd, de grootste Europese beurs voor sneakerfreaks.