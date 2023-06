Misschien snappen de makers van ‘Black Mirror’ de wereld ook al niet meer

De nieuwe, zesde reeks Black Mirror is goed - maar voelt soms nog maar weinig als Black Mirror.

Black Mirror is terug: de zwartgallige serie uit de koker van Charlie Brooker, over de existentiële valkuilen van onze moderne tijd. Alleen, opvallend: in deze zesde reeks spelen drie van de vijf afleveringen zich in het (recente) verleden af. En, eveneens opvallend: heel veel hebben ze dit keer niet te vertellen over die valkuilen.

Hoe anders dan klassiekers als Nosedive, Arkangel of Playtest. Afleveringen die juist zijn blijven hangen, jaren na verschijning, om de voorspellende systeemkritiek. De enige aflevering van de nieuwe, zesde reeks die in de buurt komt qua inhoud - maar niet kwaliteit - is de eerste: Joan is Awful.

Joan is een normale, gemiddelde vrouw werkend als normale, gemiddelde hr-manager bij een normaal, gemiddeld bedrijf. Een normaal, gemiddeld leven dat in een neerwaartse spiraal terechtkomt wanneer Joan ontdekt dat haar leven - alleen dan gespeeld door Salma Hayek - elke avond te bekijken is op Streamberry, een overduidelijke knipoog naar Netflix zelf.

Hayek speelt alleen wel een stommere versie van Joan, want: kijkers slaan vooral aan op negatieve karaktereigenschappen (“We probeerden Joan is Awesome, maar niemand keek daarnaar”). Het meest Black Mirror. Maar ook, de minste Black Mirror-aflevering van deze reeks. Ja, het becommentarieert de moderne techniek - AI, deepfakes, verslaving aan streamingdiensten - maar subtiel is het allerminst. Daarbij: spotten met mediaconsumptie van het eigen publiek, op dezelfde streamingdienst waarop het kritiek levert, komt niet zo overtuigend uit de verf dan de meer universele waarschuwingen over de gevaren van helikopterouderschap, virtual reality of een sociaal kredietsysteem uit bovengenoemde klassiekers.

Gelukkig wisselen ook nu de afleveringen, zoals wel vaker bij Black Mirror, flink qua toon, inhoud en kwaliteit, ook al wordt de rode draad steeds meer losgelaten. Geen enkele heeft een vrolijk einde - dat is dan wel weer typisch Black Mirror.

Moorden in een slaperig Schots dorpje

In het slim gelaagde moordmysterie Loch Henry werken twee Britse filmstudenten aan een documentaire over de moorden in een slaperig Schots dorpje. Het is commentaar op de true crime-hype op kanalen als, inderdaad, wederom Netflix. De satire is minder duidelijk in het beklemmende Mazey Day, waarin een celebrity-fotograaf op zoek gaat naar een verdwenen filmster. Deze aflevering mondt uit in net zulke horror als het wat lichtere Demon 79, waarin de Indiaas-Britse winkelmedewerkster Nida Huq bezoek krijgt van een demon van wie ze in drie dagen tijd drie mensen moet vermoorden, omdat anders de wereld eindigt. Het geeft haar de kans al de door haar ervaren misogynie en racisme af te reageren. Wat een vermakelijke aflevering oplevert, maar meer ook niet.

De meeste diepgang zien we nog in het door Josh Hartnett en Aaron Paul gedragen Beyond the Sea, waarin de twee astronauten David en Cliff jarenlang zitten opgesloten in een ruimteschip. Hun ‘replica’, thuis op aarde, maakt het mogelijk tijdens die reis toch hun gezinsleven voort te zetten. Totdat Davids replica en diens familie op aarde worden vermoord. Wat tot spanningen leidt met zijn mede-astronaut, die nog wél terug naar aarde kan om zijn leven te leven. Een sfeervolle, onderhuidse aflevering die een sterke meditatie op het huwelijkse leven had kunnen zijn geweest, vol vragen over waar liefde nu eigenlijk uit bestaat. Ware het niet dat het een voorspelbaar zooitje wordt vanaf het moment dat Cliff het David toestaat eens van zíjn replica gebruik te maken om bij zíjn gezin aardse lucht in te ademen.

Deze zesde is niet de slechtste Black Mirror-reeks, maar ook zeker niet de gehoopte comeback. Een seizoen dat - anders dan het verleden - vooral vermaakt, weinig vragen stelt, en de kijker nog minder meegeeft om de steeds woeliger wordende wereld te bevatten. Een wereld waarin het publiek meer meeleeft met vijf miljardairs die het Titanic-wrak wilden zien - puur omdat het kan - dan met de hoop op een beter leven van 750 migranten die verdronken - puur omdat die niet anders konden. Het zou een Black Mirror-aflevering kunnen zijn. Maar misschien - en dat is pas zorgwekkend - snapt maker Charlie Brooker het allemaal ook niet meer.

