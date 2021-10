Mischa tipt: Riffs van Justin Adams, een fluweelzachte Myrddin en opmerkelijk sterke composities van Tamala

Justin Adams & Mauro Durante

Still Moving

Gitarist Justin Adams is vooral bekend van zijn werk met zanger Robert Plant. Dat zijn riffs soms aan Led Zeppelin doen denken, is dan ook niet zo gek. Belangrijker is dat hij samen met percussionist Mauro Durante een pakkend album heeft opgenomen dat heerlijk vrij tussen verschillende genres laveert. Veel invloeden uit Arabische en Noord-Afrikaanse muziek, maar net zo goed uit rock en punk en folk. Heel prettig.

Nynke Laverman

Plant

Het kapitalistisch systeem draait zich dol en we vernietigen de aardbol. Verbazingwekkend knap weet zangeres Nynke Laverman haar urgente boodschap op Plant intiem te houden. Geen opgeheven vingertje, uit de afwisselend Friese en Engelse teksten komt voornamelijk een grote persoonlijke betrokkenheid naar voren. Doordat Laverman op zo’n manier zingt dat het lijkt alsof ze direct tot de luisteraar spreekt, weet ze niet alleen haar punt te maken, maar ook diep te raken.

Myrddin

Monstruos y Duendes

Prachtige nieuwe plaat van de Belgische gitarist Myrddin. In vier, veelal lang uitsponnen stukken brengt hij overtuigend twee essentiële kenmerken van de Flamenco tezamen. Aan de ene kant is er het virtuoze spel dat meer dan eens de grenzen van het voorstelbare oprekt. Aan de andere kant is dit album zeer emotioneel geladen. Myrddins vingervlugheid is hier nooit een doel op zich, maar brengt, soms rauw, soms fluweelzacht, maar telkens intens, diepe gevoelens over op de luisteraar.

Tamala

Lumba

Wie de stem van Mola Sylla eenmaal gehoord heeft, vergeet die van zijn leven niet meer. Met zijn even onverschrokken als pure manier van zingen, klinkt bij hem elke noot doorleefd. In het trio Tamala komt Sylla optimaal tot zijn recht. Het samenspel met Bao Sissoko op onder meer kora en violist Wouter Vandenabeele is ontspannen, maar ook vol empathie. En de composities zijn opmerkelijk sterk.