Minder rap, meer kinderliedjes: de coronacrisis verandert onze muzieksmaak

De coronacrisis heeft ons gevoel voor humor nog niet aangetast. Sinds de invoering van social distancing, wordt ‘Don't Stand So Close To Me’ van The Police 135 procent vaker gestreamd dan normaal. Dat blijkt uit luistercijfers van Spotify. Samen met nummers als ‘Toxic’, ‘Mask Off’ en ‘Somebody That I Used To Know’, staat het liedje in de playlist ‘COVID-19 Quarantine Party’, die door bijna een half miljoen mensen wordt gevolgd.

Maar crue grappen zijn slechts het topje van de ijsberg. De huidige maatregelen beïnvloeden onze muzieksmaak op allerlei manieren. Zo luisteren we ineens minder naar populaire genres als rap en dance, en juist meer naar klassieke en kindermuziek. Ook playlists voor bij het koken, sporten en mediteren zijn erg in trek.

Spotify speelt daarop in. Dinsdag heeft de streamingdienst de categorie ‘Thuis’ toegevoegd aan zijn genres. Daarbinnen staan subcategorieën als ‘Thuiswerken’, ‘Diner’ en ‘Kids & familie’. En behalve muzieklijstjes introduceert het bedrijf donderdag ook een ‘COVID-19 Hub’ met podcasts over corona, vertelt Spotify's hoofd Benelux Wilbert Mutsaers.

Al met al gebruiken we Spotify trouwens iets minder dan anders. Begrijpelijk, we zijn minder onderweg, en feestjes met vrienden ruimen het veld voor persconferenties vanaf de bank. Maar we gebruiken het wel een stuk socialer. We maken bijvoorbeeld meer gezamenlijke playlists, en delen we onze lijstjes vaker op sociale media.

Artiesten die onlineconcerten uitzenden worden vervolgens meer beluisterd – Davina Michelle en Snelle scoorden al vijf miljoen Spotifystreams met ‘17 miljoen mensen’, dat ze voor het eerst lieten horen via een livestream vanuit een leeg Ahoy. En in Spanje en Italië stegen de streams van liedjes die op balkons werden gezongen met tot wel 820 procent. Kennelijk kan geen quarantaine losweken wat muziek aan elkaar lijmt.

