Interessant dat in een week dat er honderden migranten verdronken in de Middellandse Zee, er vooral veel aandacht was voor de miljardairs die à 250.000 dollar per persoon in een experimentele onderzeeër afdaalden naar het wrak van de Titanic en vermist raakten.

Kosten noch moeite werden gespaard om ze te zoeken, en terwijl de schepen en vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht met hulp van militairen, Canadese patrouillevliegtuigen en een Frans onderzoeksschip de Atlantische Oceaan doorkamden, werd er online druk gememed – Kleine Zeemeermin-referenties, Vin Diesel in een racewagen onder water, iemand die de zeeën leegdronk, Tiktokdansjes in duikpakken – tot ver na de tragische ontknoping.

Het spreekt ook meer tot de verbeelding dan arme sloebers die op een kapseizende boot op weg naar een beter leven door de Griekse kustwacht aan hun lot worden overgelaten. “Mensen zijn meer geneigd zich zorgen te maken over groepen mensen waarin ze zich kunnen herkennen, dan over groepen waarin ze zich weinig of helemaal niet kunnen inleven”, zei schrijver en cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi daarover tegen nu.nl. Miljardairs zijn meer relatable dan migranten.

‘Ik moet bewijzen dat ik echt leef... dus Andrea Bocelli gaat zingen op mijn dochters bruiloft’

De onderzee-tour naar de Titanic deed me denken aan een uitspraak die ik juist had gelezen in een artikel over superrijke mensen die beroemde artiesten laten optreden op hun privéfeestjes – een booming business, momenteel. Een hedgefonds-manager die zelf ontzaglijke bedragen had neergelegd voor optredens van Duran Duran en Lenny Kravitz, verklaarde het zo: “Freud heeft gezegd dat we hysterisch zijn vanwege onze eigen sterfelijkheid. Daarom doen we dit. Ik moet bewijzen dat ik echt leef... dus Andrea Bocelli gaat zingen op mijn dochters bruiloft”.

Wellicht kunnen we zo ook verklaren dat een miljardair in een niet-gecertificeerde duikboot gaat zitten van een andere miljardair, die eens pochte regels te hebben gebroken bij het bouwen van die duikboot. (“Mensen herinneren zich je vanwege de regels die je breekt”, zei hij.)

Wat je óók kan doen, als miljardair die wil bewijzen dat hij echt leeft, is met elkaar vechten. Elon Musk, die onder meer bewees dat hij leeft met de aankoop van Twitter, kan er niet zo goed tegen dat Mark Zuckerberg een Twitter-concurrent aan het ontwikkelen is. Dus daagde hij Zuckerberg (die bewijst te leven door Mandarijn te spreken, zijn eigen vlees te slachten, en zich tot beoefenaar van mixed martial arts te ontwikkelen) via Twitter uit tot een kooigevecht. Zuckerberg antwoordde in zijn Instagram-story: ‘Stuur me de locatie.’ Waarop Musk antwoordde: ‘Vegas Octagon’.

Musks belangrijkste move om Zuckerberg te vloeren: De Walrus

‘Ik heb een geweldige move genaamd De Walrus, waarbij ik gewoon bovenop mijn tegenstander ga liggen en verder niets doe’, voegde hij later toe. Musk is een vrij omvangrijke man, maar Zuckerberg heeft laatst een ji­u­jit­su-toernooi gewonnen, en een workout genaamd de Murph volbracht binnen veertig minuten, wat een zeer indrukwekkende prestatie schijnt te zijn. Maar Musk zegt dat hij het serieus meent, als Zuckerberg het serieus meent. Waarop een woordvoerder van Meta verklaarde: ‘Het verhaal spreekt voor zich’.

Het internet wacht opgewonden af wat er nu gaat gebeuren. Want kijk, in zulke mensen kunnen we ons inleven.