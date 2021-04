Mild is goed; kritiekloos blijven richt schade aan. Dat moet Ajouad nog even leren.

Zo’n kilo vlees eten per dag en verder niets. Je zult het maar nodig hebben. Edwin (geen achternaam gegeven) uit de tweede aflevering van het programma #Ajouad (NTR), zweert erbij en voelt zich er scherper, fitter en slanker door. Hij zat in het voorstadium van diabetes, had recent twee keer longontsteking en kinkhoest, maar is zijn kwalen kwijt sinds hij alle fruit, groente en koolhydraten afgezworen heeft.

Als het niet zo confronterend was, had ik er bijna om kunnen lachen. Presentator Ajouad El Miloudi (33) is weer op pad bij subgroepen die je controversieel kunt noemen, of waarover mensen praten. Dat doet hij met zo’n vriendelijke en deëscalerende nieuwsgierigheid dat je bijna vanzelf zijn milde blik overneemt. Een talent, vind ik.

Eerder onderzocht hij de achtergronden van veelplegers (Ajouad en de Top 600) en geworteld zijn in twee culturen (Ajouad: kaaskop of mocro?). In het driedelige #Ajouad keek hij vorige week naar ‘de witte man’ die tegenwoordig niets goeds meer kan doen door zijn witte privilege. Deze donderdag sprak hij veelvleeseters die zich in dit vega(n)tijdperk bijna moeten schamen. Volgende week kijkt hij naar de Joden; kennelijk ook een geproblematiseerde groep, al ben ik benieuwd onder wie. Hopelijk haalt hij vooroordelen onderuit.

Hier loopt geen provocateur door de porseleinkast

Zijn ontwapenende manier van (lachend) interviewen stelt gerust. Hier loopt geen provocateur door de porseleinkast. Dat dat juist veelzeggende televisie oplevert, bleek vorige week in de Hengelose heren­sociëteit Eensgezindheid. Ajouad haalde Op1 met de scène waarin de bestuursleden hem vriendelijk vertellen dat hij zo al bij de club zou mogen. “Het was een gouden greep van je ouders om jou op een witte school te doen, waardoor jij voortreffelijk Nederlands praat. Jij hébt toch helemaal geen achtergrond, jij draait gewoon mee met de witte man. Jij bént een witte man!” Ze bedoelden het zo aardig, maar zij bepalen dus de norm van meetellen; hij constateerde het discriminerende aspect ervan.

Bij de vleeseters onderzocht hij waar die diepe zucht naar een lapje biefstuk toch vandaan komt. Fervent (lams)vleeseter als hij is, weigert hij toch wanneer de bbq-­koningen Onno en Perry hem vlees van krokodil, python en kangoeroe aanbieden. Niet alle dieren zijn voedsel kennelijk. Hij praat met een veganistische bodybuilder en een dierenpsycholoog voor de diervriendelijke kant van de zaak. Maar de echte controverse ligt bij de vleeseters zoals Edwin natuurlijk, of Hero in Kosovo die alleen maar rauw vlees en zuivel eet. Hero neemt bij de slager zo een hap van die roze lap en zet zijn tanden in een net geslachte kip. “Wij zijn de roofdieren aan de top van de voedselketen”, zo verantwoorden ze hun voorkeur.

Geen weerwoord

Daar raakt Ajouads begripvolle houding in feite een grens, want hij geeft geen weerwoord. Edwin vergoelijkt zijn vleesconsumptie met een theorie over het vele waterverbruik voor een kilo rundvlees (15.000 liter): “Die koe plast en zweet al dat water ook uit hoor, het water blijft in de kringloop.” Dat is gewoon een foutief goedpratertje. Veel vlees eten vergroot de CO2-uitstoot, de ontbossing voor sojadiervoer, en watergebrek in natuurgebieden. De mais voor het vee moet wel worden besproeid. Dáár gaan al die liters water in. Vermijdbaar als we allemaal minder vlees zouden eten.

Maar Ajouad vroeg niet: “Is dat zo? Dat zoeken we even uit.” Mild is goed; kritiekloos blijven richt schade aan, dat moet hij wel nog even leren.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.