Milan Kundera (1929-2023) verkondigde geen waarheid, maar legde die bloot

Hij leefde al jaren in de schaduw in Parijs en gaf sinds 1985 geen interviews meer. Zijn werk moest maar voor zich spreken, vond hij. De Frans-Tsjechische schrijver Milan Kundera, vaak genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur, is dinsdag na een lang ziekbed overleden.

De chroniqueur van het menselijk tekort verwierf zijn grootste bekendheid met De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (1984). De roman werd in veel landen vertaald en bovendien verfilmd door Philip Kaufman.

In de moderne klassieker vervlecht Kundera de politieke situatie tijdens de Praagse Lente – de opstand tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije in 1986 – met het liefdesleven van zijn personages. Zo vervat hij het individuele en het politieke leven in een komisch geheel en laat hij zien hoe ze beide gebukt gaan onder dezelfde menselijke tekortkomingen.

Lid van de Communistische Partij

Kundera werd in 1929 geboren in Brno, de tweede stad van het huidige Tsjechië. Zijn vader was musicoloog en concertpianist. In zijn enthousiasme na de overwinning op nazi-Duitsland sloot hij zich als 18-jarige aan bij de Communistische Partij. Maar al snel ondervond hij het repressieve karakter van de rode heilstaat. Schrijvers en andere intellectuelen moesten het regime naar de mond praten, op straffe van uitsluiting. Het leidde tot laffe ‘kitsch’, zoals Kundera de literatuur uit die tijd noemde.

Zijn kritische houding leverde hem grote problemen op. Na een paar onwelgevallige opmerkingen werd hij in 1950 uit de partij gezet. Later mocht hij weer toetreden, om in 1970 opnieuw te worden geweerd – nu definitief. De machthebbers namen het hem kwalijk dat hij had deelgenomen aan de Praagse Lente. Wat ook niet hielp, was zijn debuutroman De grap (1967), waarin hij een vernietigend portret schetste van het communistische regime. Zijn eerste verwijdering uit de partij vormt een belangrijk thema in het boek.

Jarenlang was Kundera’s hoop erop gevestigd om de Communistische Partij van binnenuit te hervormen. Toen dat niet lukte, was hij erg teleurgesteld. Hij wilde zelfs ophouden met schrijven, maar bewonderaars en vrienden moedigden hem aan om door te gaan. Ze nodigden hem uit in Frankrijk, waar hij in 1975 in ballingschap ging met zijn vrouw Vera.

Parijs werd zijn ‘tweede geboortestad’

In Tsjechoslowakije waren zijn boeken tegen die tijd verboden. Kundera en zijn vrouw verloren hun Tsjechoslowaaks staatsburgerschap in 1979. Pas in 2018 kregen ze het terug en werden ze officieel gerehabiliteerd.

Kundera schreef aanvankelijk in het Tsjechisch, maar vanaf de jaren negentig in het Frans. Hij beschouwde Parijs als zijn ‘tweede geboortestad’. President Mitterrand verleende hem in 1981 de Franse nationaliteit. Kundera bracht meer dan twintig boeken uit, veelal satirisch en cynisch van toon, maar nooit nihilistisch. Zijn laatste, Het feest der onbeduidendheid, verscheen in 2014.

Hij stelde zich graag voor dat de romankunst was ontstaan als ‘de echo van Gods lach’, vertelde hij ooit. In een van zijn zeldzame interviews zei hij verder dat schrijvers in zijn ogen niet de preker moesten uithangen. “Schrijver zijn betekent niet dat je een waarheid moet verkondigen, maar dat je een waarheid moet blootleggen.”

Lees ook:

Een grap? Te gevaarlijk

Volgens de Tsjechische romancier Milan Kundera is het leven alleen draaglijk als je het met humor beziet. Maar durven we dat nog?