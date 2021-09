Mikis Theodorakis (1925-2021), de man die alle Grieken poëzie liet zingen

Niemand wist zo in het DNA van generaties Grieken door te dringen als componist Mikis Theodorakis. Hij bepaalde daarnaast eigenhandig het beeld van het moderne Griekenland in het buitenland, dankzij één compositie: De Dans van Zorba uit 1964. Donderdag overleed Theodorakis op 96-jarige leeftijd.

Theodorakis alleen in herinnering brengen vanwege die iconische scène uit de film Zorba de Griek, waarin acteur Anthony Quinn begeleid door een bouzouki op een stand in Kreta de sirtaki danst, zou hem ernstig tekortdoen. Theodorakis componeerde immers talloze muziekstukken, van opera’s tot filmsoundtracks, van klassieke symfonieën tot populaire deuntjes, tot een strijdlied van de Palestijnse verzetsorganisatie PLO. Daarnaast was hij politiek zeer geëngageerd en vocht hij voor een vrij Griekenland, waardoor hij meerdere keren in de cel belandde.

Maar Theodorakis ontkwam tot zijn eigen verdriet niet aan het swiebertje-effect: voor altijd zal hij verbonden blijven aan dat ene stukje film. Niet in de laatste plaats doordat de Griekse toerismebranche de muziek eronder ui­ten­treu­ren heeft gebruikt om de sfeer van het ‘authentieke Griekenland’ neer te zetten.

Iedereen die ooit souvlaki heeft gegeten of ouzo heeft gedronken in een vooral vakantiegangers bedienende taverna, is geheid getrakteerd op Theodorakis’ bouzoukiklanken. Grote kans dat de eetgelegenheid Zorba heette, of Sirtaki. Een razend knappe prestatie, want de sirtaki ­bestond niet in de huidige vorm tot ­Anthony Quinn hem uitvoerde. Theodorakis bedacht hem door een aantal dansen te combineren. Sindsdien geldt dat de sirtaki gedanst moet worden begeleid door zijn compositie.

Een still uit de film Zorba de Griek Beeld Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock HH

Later schreef Theodorakis ook de muziek voor films als Z (waarvoor hij een Bafta ontving), en Serpico met Al Pacino in 1973, dat hem een Grammy-nominatie opleverde.

Theodorakis werd in 1925 geboren op het eiland Chios. Zijn eerste muzikale ervaring deed hij op in de kerk, en op zijn zeventiende begon hij muziek onder Griekse gedichten te componeren. Hij ging studeren aan het conservatorium in Athene en werd politiek actief: hij sloot zich aan bij het communistische verzet tegen de nazibezetters van Griekenland.

Gevangengezet en ernstig gemarteld

Tijdens de burgeroorlog die volgde op de Tweede Wereldoorlog werd Theodorakis gevangengezet en ernstig gemarteld. Hij brak er ledematen, kreeg ademhalingsproblemen, leed aan tuberculose en werd onderworpen aan schijnexecuties. Van de gevolgen daarvan hield Theodorakis zijn leven lang last.

In de jaren zestig leverde hij enkele van zijn meest baanbrekende werken af, door muziek bij de moeilijke gedichten van de latere Nobelprijswinnaar Odysseas Elytis en ­Giorgos Seferis te componeren. Die werden zo toegankelijk voor iedereen, schreef zijn biografe later.

Ook bracht hij in die periode zijn volgens veel critici beste werk uit: de Mauthausen-trilogie, een cyclus van vier aria’s gebaseerd op de gedichten van Iakovos Kambanellis, een Griekse dichter die het concentratiekamp in de gelijknamige Oostenrijkse plaats overleefde. De internationale première vond jaren later plaats, in 1988 in het kamp, in aanwezigheid van de Oostenrijkse kanselier en tienduizenden internationale genodigden. In 1995 volgde een reprise, ter gelegenheid van vijftig jaar ­bevrijding.

Mikis Theodorakis in gesprek met zangeres Liesbeth List. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tijdens het kolonelsregime kwam hij weer vast te zitten

De Mauthausen-trilogie vormt ook het meest vertaalde werk van Theodorakis. Voor Liesbeth List bewerkte Lennaert Nijgh de vier liedjes, die ­terechtkwamen op haar tweede album Liesbeth List zingt Theodorakis in 1967.

Ook tijdens het kolonelsregime, dat heerste tussen 1967 en 1974, kwam Theodorakis vast te zitten. Dat weerhield hem er niet van om door te gaan met componeren. Het scenario voor de film Z, opgestuurd door regisseur Costa-Gavras, werd geconfisqueerd. Desondanks wist Theodorakis zijn muziek eronder te krijgen. Vanwege zijn slechte gezondheid en internationale druk liet de junta hem gaan. Van 1970 tot de val van het regime in 1974 woonde hij in Parijs, van waaruit hij internationaal aan de weg timmerde, en tegelijkertijd streed voor de bevrijding van Griekenland.

Eenmaal terug hervatte Theodorakis zijn tournees en werd hij onder meer directeur van het symfonie­orkest van de staatsomroep.

Door de jaren heen zongen talrijke buitenlandse artiesten Theodorakis’ muziek, onder wie The Beatles, Shirley Bassey en Edith Piaf. André Rieu liet duizenden bezoekers op Theodorakis’ klanken de sirtaki dansen in de Royal Albert Hall in Londen op het Vrijthof in Maastricht.

Van links naar rechts

Politiek geëngageerd en actief bleef Theodorakis ook na de val van het kolonelsregime. Zeker in het gepolariseerde Griekenland is het bijzonder dat hij daarbij een boegbeeld van zowel links als rechts is geweest. Van 1981 tot 1989 was de verklaard marxist parlements­lid voor de communistische partij.

“Zijn werk was een voortdurende confrontatie met onrecht en defaitisme, van nieuwe strijd en weerstand”, schreef de nog altijd prominente partij donderdag in een verklaring. Maar ongrijpbaar en soms onnavolgbaar als hij was, stapte Theodorakis in 1989 over naar het centrumrechtse Nieuwe Democratie (ND), waar hij behalve parlementslid ook twee jaar minister was. “Vandaag hebben we een deel van de Griekse ziel verloren”, zei minister voor cultuur Lina Mendoni van de huidige ND-regering. “Mikis Theodorakis, onze Mikis, de docent, de intellectueel, de radicaal, is over­leden. De man die alle Grieken dichters liet zingen.”

Ook lang nadat hij zich had teruggetrokken uit de actieve politiek bleef Theodorakis zich inzetten voor de publieke zaak. Op zijn 85ste nam hij nog deel aan de massale demonstraties tegen de draconische bezuinigingsmaatregelen die Griekenland moest uitvoeren van internationale geldschieters die het land overeind hielden. Ook hij ontkwam daarbij niet aan het traangas van de oproerpolitie.

Theodorakis zette zich lange tijd in voor de verzoening van Griekenland met aartsrivaal Turkije, maar liep net zo hard te hoop tegen het akkoord met buurland Noord-Macedonië over de definitieve naam van dat land. De naam Macedonië kan ­alleen gebruikt worden voor Grieks grondgebied, vond hij net als de meeste Grieken.

Na het bekend worden van Theodorakis’ overlijden onderbrak het parlement tijdelijk zijn werk en ging de vlag op de Akropolis in Athene halfstok. Komende dagen ligt hij opgebaard in de kathedraal in Athene. Premier Kyriakos Mitsotakis kondigde drie dagen van nationale rouw af met de woorden: “Theodorakis’ stem is gedoofd, en daarmee het hele hellenisme.”

