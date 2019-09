Mijn vriend scant vrouwen soms van top tot teen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik wonen niet samen, maar hij zit wel vaak bij mij. Onlangs kwam een vriendin van mij langs. Toen ik ze aan elkaar voorstelde, scande hij haar zwijgend van top tot teen. Ik vond het gênant om aan te zien en mijn vriendin vond het ook ongemakkelijk, zag ik. Mijn dilemma is: moet ik hem hierop aanspreken? Ik vind het schaamteloos scannen van vrouwen niet fijn en als het gaat om een goede bekende, vind ik het helemaal grensoverschrijdend.

Mijn vriend, de keurmeester

Beste Mijn vriend, de keurmeester,

Dit is het soort man dat vrouwen naar een boerka doet verlangen. Dat uw vriend zo te werk gaat kan bijna geen eenmalig incident zijn. Deze keer betrof het een vriendin van u, maar hij doet het vast de hele dag door. Of u als vaste vriendin hierbij aanwezig bent maakt hem kennelijk niet uit. U kunt hem erop aanspreken, maar ik geef u weinig kans dat hij zijn gedrag verbetert. Mannen die dit soort schaamteloos gedrag vertonen zijn dit zo gewend dat het niet eens meer een bewuste keus is. Ze doen het gewoon automatisch altijd in alle omstandigheden. U kunt natuurlijk proberen om hem te heropvoeden, maar te vrezen valt dat dit weinig uit zal halen. Gelukkig woont u nog niet samen. Misschien maar beter helemaal niet aan beginnen.