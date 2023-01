Mijn lieve gunsteling: een indrukwekkende voorstelling die nagalmt

Och dat bloed en dat afschuwelijke drama dat zich ontvouwt tussen het stro op het toneel met op de achtergrond twee echte koeien. In de hoofdrollen Hans Kesting als veearts Kurt en de minstens zo voortreffelijke Eefje Paddenburg als de naamloze veertienjarige die hij begeert.

De oudere man en het meisje. We weten al dat het uit de hand gaat lopen, want het boek Mijn lieve gunsteling van de ook al zo weergaloze Marieke Lucas Rijneveld diende als uitgangspunt voor deze voorstelling van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) in de regie van Ivo van Hove.

Wie nooit naar theater gaat en zich afvraagt hoe dat nou voelt, echte mensen op het toneel, die moet beslist gaan. Die ziet de boer met zijn koeien, die voelt hoe vol die man (Bart Slegers) met emoties zit, hoe ze hem verlammen. Die hoort hem psalmen debiteren alsof het bezweringen zijn. En die boer heeft een bijrol.

Elke acteur op dit podium weet met zijn of haar gevoelens de achterste stoelen te bereiken, en zoveel kunde zien is op zichzelf al een spektakel. Zeker in combinatie met sommige beelden.

Zoals Kurt en het meisje in de regen staan die opeens uit het plafond klettert, zoals ze helemaal vooraan op het toneel samen het penisbotje uit een otter snijden, hoe ook de wolkenluchten van decorontwerper Jan Versweyveld een actieve rol spelen - alsof het geen decor maar muziek betreft. Ritmisch, pulserend op de beat van de voorstelling: het is allemaal indrukwekkend.

Beeld Jan Verweysveld

Vermorzelende trein

Maar de regie is óók nogal rood. Zoals je rode rozen nog roder verft. Of in dit geval: bloederige wonden nog bloederiger maakt. Waar taal in een boek een fenomeen kan zijn dat zichzelf naar binnen knaagt – en Mijn lieve gunsteling prikkelde zeer de verbeeldingskracht - daar wordt de taal in deze voorstelling met dikke lijnen onderstreept.

Er worden onderbroeken besnuffeld, er zijn plasstralen, er komt zelfs pek uit het plafond vallen, als koeiendrek. Overdaad. En zulke overdaad voelt bij een regisseur als Van Hove bijna routineus, alsof hij even zeker wilde weten dat we het allemaal begrepen hebben.

Zeker de tweede helft duurt te lang. Je ziet die alles vermorzelende trein al aankomen, van heel ver. Van Hove gooit er een steeds wanhopiger en onbegrepen meisje in, een afschuwelijke vrouw (die dus die pek op haar hoofd krijgt) en een man die zijn lusten niet kan bedwingen.

Ziedaar het toneel van de meest vooraanstaande groep in de hoofdstad: overwegend luid. De harde schreeuwers en grote beelden krijgen de ruimte, het debat wordt op topvolume gevoerd.

Maar wát een fantastische spelers en wat gooien ze zich vol overgave in die strijd. Blijkbaar kan overdaad en overgave naast elkaar bestaan, nog meer bloed, nog meer verdriet, het blijft fantastisch hoe de acteurs zich tot elkaar verhouden, hoe ze zich tonen. En dan blijkt dat Eefje Paddenburg ook geweldig kan zingen. Ik herhaal het nog maar een keer, want dat past wel goed bij dit stuk: het is het een én het ander. Een voorstelling die nagalmt.

Mijn lieve gunsteling is nog te zien t/m 3 juni. Info: ita.nl

Lees ook

Eefje Paddenburgs eerste grote toneelrol: ‘Bij alle intieme scènes is er een intimiteitscoördinator’

Ze is net van de toneelschool en speelt meteen een van de hoofdrollen in de voorstelling Mijn lieve gunsteling. Eefje Paddenburg is de derde telg van het gezin Paddenburg die voor het theater kiest.