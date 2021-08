Microsoft stopt na 27 jaar met Internet Explorer, maar voor de echte fans is er nog een achterdeurtje

Trouwe gebruikers van Internet Explorer krijgen het moeilijk: steeds meer websites worden onmogelijk te bezoeken met de oude webbrowser van Microsoft. Nieuwssite NOS.nl kondigde dinsdag aan Internet Explorer niet meer te ondersteunen, en volgt daarmee in de voetsporen van onder andere Gmail.com, Facebook.com en Twitter.com.

Wie Internet Explorer gebruikt, krijgt bij het opzoeken van veel sites een bericht te zien van Microsoft: ‘Deze website werkt beter in Microsoft Edge’. In sommige gevallen opent Edge – een moderne Microsoftbrowser – automatisch en valt het voor de gebruiker amper op dat die ineens niet meer in Explorer werkt.

Ooit de populairste browser

Internet Explorer was ooit de populairste browser van het wereldwijde web, maar werd ingehaald door snellere, minder foutgevoelige concurrenten als Chrome, Safari en Firefox. De NOS geeft dan ook als reden dat de oude browser ‘niet langer de gewenste kwaliteit op het gebied van veiligheid en gebruikerservaring’ biedt.

Microsoft heeft er zelf ook genoeg van. Op 17 augustus houdt het softwarebedrijf op Internet Explorer actief te ondersteunen. Vanaf dat moment zal de browser naar verwachting steeds slechter gaan werken. Vervolgens gaat het programma op 15 juni 2022 definitief uit de lucht. Internet Explorer zal dan 27 jaar oud zijn.

Toch is er ook geruststellend nieuws voor wie niet van verandering houdt. Binnen Microsoft Edge blijft het mogelijk een variant van Internet Explorer te laden, bijvoorbeeld voor heel oude websites die alleen met die software werken. Daarvoor moet de gebruiker in de adresbalk van Edge naar ‘edge://settings/defaultbrowser’. Vervolgens is het een kwestie van toestaan dat sites opnieuw worden geladen in Internet Explorer’, en Edge opnieuw opstarten.

