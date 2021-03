Michiel Romeyn zoekt de humor weer op. ‘De VPRO had geen interesse, Amazon wilde meteen zes afleveringen’

Lange tijd voelde Michiel Romeyn zich ‘huurling in een leger’. ‘Ik wilde zélf weer eens generaal zijn.’ En dus creëerde hij een serie vol wonderlijke, absurdistische scènes: Trecx. Goed nieuws voor de fans van Jiskefet. Al ligt het VPRO-tijdperk ver achter hem.

Geen afgeronde sketches, eerder een mood book. Zo omschrijft acteur-kunstenaar Romeyn (1955) per telefoon en goedgemutst de zesdelige serie die hij samen met scenarist-regisseur Max Porcelijn (‘Plan C’) maakte. Met de scènes kijken we losjes rond in de wereld. Romeyn: “We doen hier en daar ’ns een deurtje open en kijken wat we tegenkomen. Daar hou ik van, dingen waar je je vinger niet helemaal achter krijgt.”

Zo volgen we Frits, een wat eenzame man, die met opgetrokken schouders en samengeknepen ogen door het leven gaat. In de voetbalkantine vraagt hij, acht pilsjes in zijn arm, of iemand hem ‘een slinger naar Zeewolde’ kan geven. Maar nee. En zo begint een tocht langs verwaaide bushokjes die Frits op bizarre plekken brengt. “Een soort Alice in Wonderland”, zegt Romeyn. Geestig, tenenkrommend en ontroerend tegelijk.

Wie zich een beetje op sleeptouw laat nemen wordt aangenaam verward door maffe, vaak aandoenlijke schetsen die eigenlijk ook verschillende vormen van humor onderzoeken. Benny Hill-achtige slapstick, zoals een nep-Frans sprekende dame die een ravage aanricht in een spulletjes-winkeltje.

En dan weer heerlijk geïmproviseerd geknetter tussen Romeyn en oudgediende Arjan Ederveen. Ze spelen theatermakers die acht weken voor de première bij elkaar komen, duidelijk nerveus om weer vanaf nul iets nieuws te creëren. Romeyn: “Ik had van alles opgeschreven, want ja, je wilt toch duidelijk maken wat ongeveer de bedoeling is. Arjan zei: Ik vind er geen bal aan. Ik dacht: nou, dat wordt gezellig, benieuwd of hij naar de opnamen komt. En vervolgens speelde hij natuurlijk de sterren van de hemel. Het was camera aan, en gaan.” Het zijn prachtig schurende momenten tussen creatieve ego’s.

Trecx kijkt vooral rond in de wereld van de man.

Volledige vrijheid

Tien jaar geleden zou je bij Trecx gedacht hebben: typisch VPRO. Romeyn was immers een van de pijlers onder Jiskefet, het ook al absurdistische populaire programma dat de omroep tussen 1990 en 2005 uitzond en dat uitdrukkingen als ‘goeiesmorgens’ aan het Nederlands toevoegde. Maar het medialandschap verandert razendsnel. Romeyn en Porcelijn ontwikkelden Trecx met een heel andere partij: Amazon. Hoe dat zo?

“Dat is een raar verhaal”, verzucht Romeyn. “Toen ik de VPRO liet weten dat ik weer iets wilde maken, kreeg ik eerst geen antwoord. En vervolgens: we zijn niet geïnteresseerd. Bij Amazon, dat een licentie heeft op Jiskefet, was de reactie heel anders. Ik had het over vijf afleveringen, zij zeiden meteen: waarom maak je er niet zes? Ik dacht: hebbes. Tegen Max zei ik: we hebben de sleutels van een châlet in Gstaad en mogen alles gebruiken – dat gevoel.”

Volledige vrijheid kregen ze. “Geen eindeloze rondgang langs netmanagers en aan tafel zitten met flapkezen die dan zeggen: is het nou de bedoeling dat ik hier om ga lachen ofzo? Regelmatig zeiden we tegen elkaar: benieuwd of ze dit gaan uitzenden. Zoals de scène rond de kut van Yoko Ono, en alle piemelgrappen.” Er klonk geen gemor. “Als kinderen die nooit werden opgehaald uit de ballenbak bij Ikea: we hebben het hier wel goed.”

Wie weet komt het gemor nog van publiek. Om maar iets te noemen: Trecx (‘ik wilde iets met een x’) kijkt vooral rond in een mannenwereld. De belangrijkste vrouw in de serie is een ongezellige figuur die in gezelschap met wijn aan tafel, ineens zegt: ‘ik vind het heel onprettig wat je nu zegt, in mijn huis’.

Bordje verboden toegang

Toeval, dat nou juist een vrouw politieke correctheid belichaamt? Romeyn: “Nee hoor, dat had ook een man kunnen zijn! We kennen toch allemaal van die types die ineens de sfeer 180 graden draaien met zo’n opmerking? Nou ja oké, dat zijn helaas wel vaak vrouwen.”

Hij wil maar zeggen: de wereld is een beetje truttig geworden. “Je moet toch af en toe over het bordje verboden toegang klimmen.” Want: is grappen maken hetzelfde als discriminatie?

“Ik heb een goed verhaal!” roept Romeyn. Het gaat over Oboema de witte neger, een klassiek geworden Romeyn-personage. Juist toen er een jaar of wat geleden stemmen opgingen dat Oboema ‘echt niet meer kon’, werd Romeyn op een stampvol terras aan de Amstel aangesproken. “Een grote, vriendelijke zwarte man riep: Oboema! Hij kwam op me af en begon me te knuffelen.” Romeyn schakelt over op Surinaams accent. “‘Je hebt m’n leven verrijkt, jongen, ik lach me een kriek om jou. Ik werk bij de KLM en elke dag kijken we met de club naar Oboema en pissen in onze broek van het lachen.”

Mocht Amazon meer afleveringen willen, dan heeft Romeyn lades vol ideetjes. “Dan kijk ik televisie, of loop ik over straat en denk ik: tjeez, wat is dat geestig. Een documentairemaker die een stokdove honderdjarige interviewt: HOE WAS DAT NOU, IN DIE TIJD? Hahaha. Of een man in een lange, intens naargeestige straat in Amsterdam die zijn brommer maar niet aan de gang krijgt. Nou, dat is een scène. Ik kom van de Rietveld academie, ik heb een getrainde geest in kijken. Soms ook best vermoeiend hoor, ik voel me wel eens een adelaar die altijd maar rondcirkelt en naar beneden kijkt. En dan: verrek, daar zit een hapje! Het leven is voor mij een grote research.”

Trecx is sinds 1 maart te zien op Amazon Prime.

