Michael Jackson, Marco Borsato, Ali B., Bill Cosby; het went al

Ooit hadden we lol met de joviale coaches Marco Borsato en Ali B. in The Voice. Hadden we ontzag voor superster Michael Jackson. En wilden we niets missen van de vertrouwenwekkende Bill Cosby. Dokter Cliff Huxtable was in The Cosby Show (1984-1992) de modelvader en droeg zijn hoogopgeleide vrouw Clair, advocaat, op handen. De comedy over deze succesvolle zwarte familie was voor de kijkers als een veilig nest.

Dan is het niet te verkroppen dat Cosby (85) decennialang vrouwen drogeerde en eenmaal bewusteloos, verkrachtte. In de vierdelige documentaireserie We need to talk about Cosby (VPRO) stelt regisseur Walter Kamau Bell (49) de vraag wat we met die rauwe waarheid moeten: of je een ontkenner bent, als je zijn werk nog bewondert. Of kunst en kunstenaar wel te scheiden zijn.

Die actuele vraag werd met fantastisch archiefbeeld, intelligente storytelling en interessante gesprekken ontleed. De man bleek potdorie al vaak te hebben gekletst over ‘een speldenknopje Spaanse vlieg in een drankje doen’, en de meisjes met dat afrodisiacum ongestoord ‘verleiden’. Toch trok de serie op tv maar gemiddeld 200 duizend kijkers. Zijn we na Boos: This is The Voice (bijna 10 miljoen kijkers) te murw geslagen om nog een held te zien vallen? Dat doet geen recht aan de moed van de bijna zeventig getuigende vrouwen.

Eenmaal alleen met hem ging de deur op slot

In de serie vertellen minstens vijf van hen identieke verhalen. Uitgenodigd op kantoor of in zijn kleedkamer, bleken ze daar alleen met hem en ging de deur op slot - velen op de set wisten ervan. De vertrouwde Bill Cosby bood hen een drankje en een pil of twee aan ‘om te ontspannen’. De jonge meisjes namen die goedgelovig aan, en werden naakt wakker zonder zich iets te herinneren. Hoe gênant dat ze bij die ster zo out waren gegaan, dachten sommigen beschaamd. En zwegen.

Bill Cosby (links) in 'The Cosby Show'. Beeld

Ik keek de hele serie achter elkaar woensdagavond, en voelde me zeldzaam terneergeslagen. Niet alleen de held viel definitief van zijn voetstuk, ook weer de illusie dat de wereld meisjes beschermt.

Hij toonde wat Afro-Amerikanen in de samenleving konden zijn

Cosby bleek nog veel belangrijker te zijn geweest dan ik me herinnerde. Als goed opgeleide, zwarte komiek doorbrak hij het witte bastion, en ontwikkelde zich tot held, emancipator, leraar en America’s Dad. Hij was de stoere spion in I Spy (1965-1968) toen zwarten alleen nog sullige rollen hadden, en dwong bovendien zwarte stuntmannen af in plaats van geschminkte witte mannen. Hij was een respectabele zwarte leraar in kindertelevisie, maakte de positieve zwarte tekenserie Fat Albert and the Cosby kids (vanaf 1972) en speelde in The Cosby Show de liefhebbende vader toen zwarten vooral als ‘afwezige vaders’ in beeld kwamen. Hij toonde wat Afro-Amerikanen in de samenleving konden zijn, zegt een van de vele geïnterviewden.

Eenmaal rijk en machtig, doneerde hij miljoenen aan zwarte scholen en universiteiten. Des te erger voor (zwart) Amerika dat deze emancipator en weldoener ook een monster was. Hoogleraar journalistiek Jelani Cobb haalde de Dr. Jekyll en Mr. Hyde-metafoor erbij: kan iemand goed zijn, én slecht? Het was altijd al Mr. Hyde, stelde Cobb. Hij cultiveerde zijn status van betrouwbare vader en weldoener óm te kunnen wegkomen met misbruik. Hij werd nog vrijgesproken ook vanwege een procedurefout. Maar echt vrij zijn zulke daders nooit meer, denk ik hoopvol.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.