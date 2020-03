MH17 volgens Pieter Waterdrinker: Poetin heeft niets te vrezen

Pieter Waterdrinkers documentaire ‘Rusland en de MH17’ (WNL) maandag, laat zien dat die staat zich echt aan elke greep onttrekt, behalve aan die van president Poetin. De welvaart, de waarheid, alles is verregaand relatief. Zelfs het verhaal over het neerhalen van de MH17 met 298 doden als gevolg, onder wie 193 Nederlanders.

Volgende week maandag begint in Den Haag het strafproces tegen de drie verdachte Russen en een Oekraïner. In de film met ondertitel: ‘Het land van Vladimir Poetin door de ogen van Pieter Waterdrinker’ bekijkt de correspondent en schrijver waarom Rusland zo anders aankijkt tegen de ramp en waardoor Poetin zo stevig in het zadel zit. “De uitkomst van het MH17-proces zal niet Poetins lot bepalen. Dat hangt van heel andere factoren af”, concludeert Waterdrinker cynisch in zijn slotwoord. Kortom, Poetin heeft niets te vrezen.

Waardoor zit Poetin dan zo stevig in het zadel? De film begint zonder heldere structuur, eigenlijk als een spin-off van zijn goed ontvangen autobiografische roman ‘Tsjaikovskistraat 40’, in de straat in Sint-Petersburg waar hij woont. Die is bij toeval vaak het toneel geweest van historische gebeurtenissen in Rusland. De jonge revolutionair Lenin woonde er in 1893, op nummer 56. Nog geen honderd meter verderop, in het Taurische park, ontstond 24 jaar later de revolutie.

De persoon Poetin en de mentaliteit van de Russen

In dat park schetst Waterdrinker de grote lijnen uit de Russische geschiedenis: de revolutie hier bepaalde het begin van de Sovjet-Unie, de strijd tussen communisme en kapitalisme, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog daarna. Dat alles kleurde weer de persoon Poetin en de mentaliteit van de Russen: sterk zijn.

Poetins ouders maakten in Sint-Petersburg de bijna 900 dagen durende belegering door de nazi’s mee die een miljoen doden kostte. Poetin zag in een bioscoopje de spionnenfilm ’Schild en Zwaard’, en besloot toen zelf spion en held te worden. Waterdrinker neemt de kijker mee naar die adresjes alsof die de loop van de geschiedenis bepaalden, en steeds denk je toch: hoe is dat relevant voor ‘MH17’?

Hijzelf woont al twintig jaar in Tsjaikovskistraat 40, samen met zijn Russische vrouw Julia Klotchkova en hun drie katten. In zijn wervelende roman beschrijft hij zijn bizarre avonturen met zijn reisbureautje in de nadagen van de Sovjet-Unie, na de val van het communisme, en in de beginjaren van een nog wild kapitalisme. Slimme zakenlieden groeiden uit tot de oligarchen van nu.

‘Hoop niet op de waarheid’

In de film bezoekt hij de rijke zakenvrouw Anastasia Uzekina met een bedrijf in mega-neonletters op bedrijfspanden. Poetin brengt stabiliteit, zegt ze, en die kan na Poetin zo voorbij zijn. Zij memoreert meelevend hoe de Oekraïners voor de revolutie ‘alles hadden, en nu alles zijn verloren, ook hun levenslust’. Waterdrinker wil maar zeggen: in ruil voor stabiliteit en welvaart knijpen de Russen graag een oogje dicht wat betreft mensenrechten, waarheid en rechtvaardigheid.

Vandaar dat Russische paratroepers die wel degelijk in Oekraïne sneuvelden, terwijl Poetin er militaire aanwezigheid ontkent, eerloos als zelfmoordenaars begraven werden buiten een begraafplaats, zo vertelt een journaliste van de kritische krant Novaja Gazeta.

Vandaar ook, dat een Russisch tv-optreden van Waterdrinker werd gebruikt om Nederland medeschuldig te maken aan ‘MH17’, ‘want jullie lieten het vliegtuig boven oorlogsgebied vliegen’, fulmineerde de presentator.

Waterdrinker schetst het land als een natie die permanent in overlevingsmodus opereert, ook met zijn beleid in Oost-Europa ten opzichte van de oprukkende Navo. ‘Hoop niet op waarheid’, is zijn boodschap aan de nabestaanden. En die klinkt aan het eind van de film wel luid en duidelijk.

