Met zo’n hete werkelijkheid is het met je kop in het zand lekker rustig

Wat je kan doen als het weer eens ongewoon warm is voor de tijd van het jaar: het lijf koelen. Luchtige kleding aan, een ventilator plaatsen met een bak ijswater ervoor (dan is het net airco). Verliest het water zijn ijzigheid, dan de voeten erin plaatsen. Vrije uren? Dan is zwemmen een goed idee. Wie thuiswerkt, kan een groene en beschutte buitenplek zoeken als kantoor. IJs eten en zo min mogelijk bewegen (behalve zwemmen). Niet denken aan hoe koud het twintig jaar geleden was op deze datum.

En in die staat van minimale beweging zo min mogelijk de telefoon erbij pakken. Die wordt warm bij gebruik, vooral op dit soort dagen, een kacheltje in je hand. Een kacheltje dat bovendien voor uitstoot zorgt. Een Google-zoekopdracht blaast 0,2 gram CO 2 in de atmosfeer, een minuutje instagrammen 1,05 gram, een minuutje TikTok 2,63 gram. Zo wordt het indirect nóg warmer voor je.

Een ‘gloeiende’ Franse weerkaart van afgelopen week.

Zee van lava

Denk ook aan de bloeddruk, we weten dat die door socialemediagebruik omhooggaat. Geen goede manier om het hoofd koel te houden dus, vooral niet op dagen als deze. Eerder dit jaar zag ik een tekening van twee vrouwen die door Central Park wandelen. ‘Zijn we de lente al genoeg genaderd om geen existentiële angst te krijgen van het lekkere weer?’, vraagt de een aan de ander. Een scène waar ik veel aan terugdenk, want een variatie op die vraag dient zich regelmatig aan.

Het antwoord is eigenlijk altijd ‘nee’. Existentiële angst over het weer is zeer terecht. En het zal wel aan mijn bubbel liggen, maar op Twitter wordt dat er heel bruut ingewreven. De tijdlijn stond deze dagen weer vol Europese kaarten die zo rood gloeiden dat ze paars werden. De Alpen schroeiden erop weg, en de Golf van Biskaje was een zee van lava. ‘De druiven der gramschap’, twitterde iemand. ‘Zeg maar dag tegen je bordeauxwijnen.’

De koudste zomer van de rest van je leven

Er werd een Franse waarschuwingscampagne uit 2014 gedeeld, omdat de daarin voorspelde temperaturen voor 2050 nu al zijn bewaarheid. ‘Mocht je je nog afvragen hoe serieus de situatie is’, twitterde een ander, ‘de Fransen verbieden brocantes en marchés des producteurs’. Er gingen adviezen rond om hittestress bij huisdieren te voorkomen, en een meme met Bart en Homer Simpson. ‘Het is de heetste zomer van mijn leven’, zegt Bart bezorgd. Zijn vader antwoordt relativerend: ‘Het is de koudste zomer van de rest van je leven’.

En daartussen ging het dan - het lijkt wel Don’t Look Up - over de stikstoftwijfel van de VVD. De bloeddruk steeg gestaag verder.

Opeens begreep ik klimaatontkenners: doen of er niets aan de hand is, dat is gewoon gezonde zelfbescherming. Met je kop in het zand is het lekker rustig. En wilde onzin uitkramen op zijn Ongehoord Nederlands is misschien wel een heel fijne afleiding. Even flink boos doen over problemen die niet bestaan, of geheel beside the point zijn, terwijl de wereld afbrandt. Kijk op Twitter en je moet er haast wel begrip voor opbrengen. Met zo’n hete werkelijkheid.