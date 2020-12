Met WitchTok wachten op supersociale trillingen

Mooi filmpje in een verder grimmige twittertijdlijn: ­datajournalist Frédérik Ruys had zijn camera gericht op de lucht boven de Utrechtse Domtoren om Jupiter en Saturnus gezamenlijk voorbij te zien scheuren. Hij maakte er een timelapse van: in een halve minuut zie je het wolkenpak van grijsblauw in rozegoud veranderen en vervolgens opentrekken. De lichtjes in de Dom gaan aan en dan verschijnen linksboven twee sterretjes in beeld, een grotere en een kleinere, die in een gemoedelijk wedstrijdje de avond door zoeven.

Gezamenlijk verwonderen over natuurverschijnselen

Het internet is een geschikte plek om ons gezellig gezamenlijk te verwonderen over natuurverschijnselen, op allerlei ­niveaus: esthetisch, wetenschappelijk, spiritueel. Als er dan ook nog eens van alles in bijeenkomt, zoals in dit geval de twee ­helderste planeten (voor het eerst in vierhonderd jaar staan ze zo dicht bij elkaar) én het wintersolsticium (voor het eerst in ­achthonderd jaar dat dat allemaal tegelijk gebeurt), dan gaan alle new-agelichten op groen. Vooral op Instagram en TikTok was er veel te doen over deze ‘grote conjunctie’, die het tijdperk van Waterman (‘the Age of Aquarius’) zou inluiden.

Dat betekent veel, volgens Ava Notkin. Notkin is er één van #WitchTok, zoals de omvangrijke stroming jonge zelfverklaarde heksen op TikTok heet. Met dikke eyeliner rond haar ogen en een rommelige slaapkamer op de achtergrond vertelt ze in een video over het individualistische Vissen-tijdperk dat we achter ons laten. Daarin staarden we ons blind op onszelf, vereerden we idolen, en vergaten we dat we allemaal broeders en zusters zijn. In Aquarius zal het draaien om het collectief en de ander. Het klinkt als een heel sociaal tijdperk.

Derde-oogontwake­ningen en 3D-vibraties

Tot dusver een mooie gedachte, maar als het daarna gaat over derde-oogontwake­ningen en 3D-vibraties die overgaan in 5D, wordt het wat ingewikkeld. Toen er ook nog een tweet rondging over dat op 21 december ‘het ware DNA’ van zwarte mensen ont­sloten zou worden, en zij superkrachten zouden krijgen, was een storm aan memes (voornamelijk grapjes van mensen die claimden te wachten tot ze konden vliegen) onvermijdelijk.

En vooralsnog zie ik online niets terug van die nieuwe supersociale trillingen. Onder een filmpje van een vrouw die tekeergaat tegen een Kruidvat-medewerker omdat die haar vroeg een mondkapje op te doen, staan berichten over gereformeerde gemeenten die met zijn driehonderden staan te zingen (zónder mondkapje).

Hashtag ­#halsema

Daarnaast is op de dag van schrijven de hashtag ­#halsema weer trending – dat is de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bijna altijd. Steeds om een andere reden, en doorgaans gaat het om een lukrake verzameling van misogyne berichten. Wat nu precies de aanleiding was kon ik moeilijk achterhalen, maar het had te maken met een interview dat ze deze week gaf aan Het Parool. Daarin vertelde ze zich zeven jaar geleden van Twitter te hebben ‘bevrijd’. Eva Jinek verklaarde eerder deze maand iets soortgelijks in de podcast van Özcan Akyol. “Mensen ­lijden onder de dingen die gezegd worden over ze”, zei Jinek.

Dan is stoppen beter. In ieder geval totdat die Age of Aquarius echt is ingezet. (En mits je er geen wekelijks stukje over schrijft.)

Swipen & klikken - alle columns van Kelli van der Waals vindt u hier.